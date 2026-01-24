Vẻ bảnh bao của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn

Nguyễn Thanh Nhàn, 23 tuổi, sinh ra ở Tây Ninh, cha làm thợ hồ, mẹ kinh doanh sạp thịt heo ngoài chợ. Lên 10 tuổi, anh trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhưng vì quá nhỏ nên bố mẹ không cho gia nhập. Sau đó một năm, Thanh Nhàn tiếp tục trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh. Với khả năng chơi bóng tốt và đam mê, cuối cùng anh được gia đình ủng hộ, đầu tư cho theo bóng đá.

Tiền đạo của PVF-CAND từng hai lần giành Vua phá lưới ở giải hạng Nhất vào hai năm liên tiếp là 2022, 2023.