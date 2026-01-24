Vẻ bảnh bao của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn

Tên tuổi Nguyễn Thanh Nhàn được công chúng nhắc đến nhiều sau trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, tối 23/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall, Arab Saudi. Anh ghi bàn thắng quyết định trên chấm luân lưu, giúp Việt Nam lần đầu thắng Hàn Quốc tại giải đấu châu lục với tỷ số 7-6. Ảnh: AFC
Cú sút của Thanh Nhàn khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa. Video: TV 360
Trước đó, trong thắng lợi 3-2 trước Thái Lan ở hiệp phụ chung kết SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn cũng vào vai "người quyết định" của đội tuyển. "Tôi chỉ làm thay phần anh em thôi. Đội đã chơi hơn 200% sức lực rồi", tiền đạo nói.
Nguyễn Thanh Nhàn, 23 tuổi, sinh ra ở Tây Ninh, cha làm thợ hồ, mẹ kinh doanh sạp thịt heo ngoài chợ. Lên 10 tuổi, anh trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhưng vì quá nhỏ nên bố mẹ không cho gia nhập. Sau đó một năm, Thanh Nhàn tiếp tục trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh. Với khả năng chơi bóng tốt và đam mê, cuối cùng anh được gia đình ủng hộ, đầu tư cho theo bóng đá.
Tiền đạo của PVF-CAND từng hai lần giành Vua phá lưới ở giải hạng Nhất vào hai năm liên tiếp là 2022, 2023.
Thanh Nhàn (phải) ăn mừng cùng Lý Đức sau khi thắng Thái Lan tại chung kết SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng
Tại vòng loại U23 châu Á 2026, anh giữ phong độ và tỏa sáng ở nhiều trận. Khi bước vào chung kết, tiền đạo được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng, tung vào sân ở nhiều thời điểm quan trọng.
Anh được nhận xét có gương mặt điển trai, nam tính. Trong ảnh, Thanh Nhàn diện sơ mi, quần tây, thắt cà vạt khi lên nhận giải thưởng hồi năm 2022.
Thanh Nhàn chụp ảnh cưới năm 2024. Anh được fan nhận xét trông chững chạc so với tuổi thật.
Bà xã của cầu thủ tên Nguyễn Thị Ngọc Lan, kém anh một tuổi. Họ kết hôn cuối năm 2024, đón con gái đầu lòng không lâu sau đó.
Vợ chồng Nguyễn Thanh Nhàn diện áo dài đồng điệu trong bộ ảnh kỷ niệm.
Cầu thủ thường có hành động lãng mạn, tạo bất ngờ cho vợ vào những dịp quan trọng.
Phong cách trẻ trung của tiền đạo ở đời thường.
Khi dạo phố hay đi du lịch cùng gia đình, Thanh Nhàn mặc thoải mái với áo thun, quần shorts.
Tân Cao
Ảnh: Instagram Nguyễn Thanh Nhàn