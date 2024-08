VĐV Việt Nam sớm dừng bước ở giải điền kinh U20 thế giới

Chân chạy 18 tuổi Lê Thị Tuyết Mai không thể cải thiện thành tích nên dừng bước từ vòng loại 400m rào nữ, ở Giải điền kinh U20 thế giới 2024 tại Peru.

Lê Thị Tuyết Mai thi đấu ở lượt năm vòng loại vào tối nay 28/8, theo giờ Hà Nội. Sau tiếng súng lệnh, cô mất 0,218 giây phản ứng - chậm nhất trong chín VĐV - để xuất phát. Tuyết Mai về đích thứ tám, với 1 phút 3 giây 6, nên không có vé đi tiếp.

Lê Thị Tuyết Mai (trái) thi đấu tại giải điền kinh U20 châu Á 2024. Ảnh: IAAF

Thành tích của Tuyết Mai lần này không tốt so với các giải gần đây. Ở giải U20 châu Á hồi tháng 4, cô đạt thông số 1 phút 0 giây 81 để giành quyền dự U20 thế giới. Trong tháng 8, chân chạy sinh năm 2006 giành HC vàng giải điền kinh trẻ Quốc gia 2024, tại Kon Tum, với 59 giây 65.

Nếu giữ vững thành tích trên, Mai đã có thể vượt qua chân chạy Ba Lan Aleksandra Suchenek về thứ ba với 59 giây 73. Trong khi đó, hai chân chạy dẫn đầu có thời gian phản ứng là 0,168 giây, lần lượt là VĐV Pháp Meta Tumba – 58 giây 5 và VĐV Nam Phi Hannah Van Niekerk – 58 giây 44.

Vòng loại 400m rào nữ có 54 VĐV, chia làm sáu lượt chạy. Ba VĐV có thành tích tốt nhất mỗi lượt sẽ bước vào bán kết. 18 chân chạy đi tiếp không có đại diện châu Á, mà đến từ các nước châu Âu (10 VĐV) Bắc Mỹ (4), châu Phi (3), Australia (1).

Thành tích của Lê Thị Tuyết Mai và tám VĐV tại lượt chạy thứ năm nội dung 400m rào nữ, tại Giải điền kinh U20 thế giới 2024. Ảnh: WA

Giải điền kinh U20 thế giới tổ chức lần đầu vào năm 1986 tại Athens, Hy Lạp, diễn ra theo chu kỳ hai năm. Kỳ thứ 20 năm 2024 được tổ chức tại Lima, Peru, từ ngày 27-31/8.

Do Peru nằm ở Nam Mỹ, Tuyết Mai mất khoảng 30 tiếng di chuyển mới có mặt tại địa điểm thi đấu. Cô có khoảng ba ngày tập luyện và làm quen khí hậu lạnh dưới 20 độ C, do Peru đang trong mùa đông phía nam bán cầu.

Tuyết Mai được đánh giá là chân chạy tiềm năng nội dung 400m và 400m rào nữ, tiếp nối đàn chị Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền. Cô sinh ra ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, trong gia đình làm nông và là người dân tộc Thổ. Bố mất sớm nên mẹ vất vả nuôi anh trai và Mai. Năm 2020, bước ngoặt đến khi Mai dự Hội khỏe Phù Đổng Nghệ An và được tuyển chọn vào đội điền kinh tỉnh.

Trước khi giành vé dự U20 thế giới, Tuyết Mai đã vô địch nội dung 400m nữ tại giải trẻ Việt Nam hai năm liền và giải trẻ Đông Nam Á 2023. Cô cũng nằm trong đội hình giành HC đồng tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024, cùng Nguyễn Xuân Quang, Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan.

Hiếu Lương