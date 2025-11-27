VĐV thể hình Nga nguy cơ cắt bỏ cả hai tay vì tiêm hóa chất

Kirill Tereshin, 29 tuổi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Popeye Nga", có thể phải cắt bỏ cả hai cánh tay sau nhiều năm tiêm synthol để làm phồng cơ bắp.

Kirill Tereshin tiêm synthol vào cánh tay để làm phồng cơ bắp. Ảnh: CEN

Theo các bác sĩ, Tereshin mắc nhiễm trùng nặng ở vùng tay, tình trạng khó kiểm soát và cần nhiều ca ghép da để cứu chi. Tuy nhiên, hàng loạt kết quả xét nghiệm cho thấy sức khỏe của anh quá yếu để có thể tiến hành phẫu thuật.

Sau nhiều năm tiêm synthol - hỗn hợp dầu, lidocain và cồn - để làm phồng cơ bắp, cơ tay của Tereshin bị xơ hóa nặng, dẫn tới hoại tử mô. Các đoạn video anh đăng tải cho thấy một phần cơ đã bị rách toạc, tạo thành lỗ sâu với mô đang phân hủy - hình ảnh khiến cộng đồng mạng rùng mình.

Tereshin bắt đầu tiêm synthol vào năm 2017, bất chấp nhiều cảnh báo về tính nguy hiểm. Kích thước cánh tay phình to quá mức khiến anh được so sánh với nhân vật hoạt hình Popeye.

Cánh tay của Kirill Tereshin. Ảnh: Newsx

VĐV thể hình Nga này từng nhiều lần được can thiệp y tế nhằm cứu cánh tay, nhưng các vết thương nhiễm trùng nặng khiến quá trình hồi phục thất bại.

Năm 2019, Tereshin được nhà hoạt động Alana Mamaeva thuyết phục điều trị khẩn cấp. Sau một ca phẫu thuật, Tereshin đăng video khoe các cục mô mà anh khẳng định được lấy ra từ cánh tay mình, gọi đó là "kho báu".

Bác sĩ Dmitry Melnikov - người điều trị cho Tereshin tại Đại học Y Moscow Sechenov - cho biết đã phải cắt bỏ hàng kilogram mô sẹo và dầu đặc trong cơ tay bệnh nhân. Cầm trên tay khối mô nặng 1,3 kg được lấy ra, ông nói: "Đây là mô sẹo lẫn phần cơ đã bị phá hủy".

Tereshin khoe cánh tay sau ca phẫu thuật. Ảnh: Newsx

Trong một đoạn video khác, Tereshin hỏi bác sĩ: "Tôi đã mất bao nhiêu cơ?". Melnikov từng cảnh báo anh rằng nếu không loại bỏ lượng dầu độc hại, tính mạng có thể bị đe dọa.

Đến nay, bác sĩ cho biết mới chỉ xử lý được khoảng 25% phần mô hư hại.

Tình trạng nhiễm trùng hiện tại diễn tiến quá nhanh, khiến bác sĩ lo ngại không đủ thời gian để ổn định sức khỏe bệnh nhân trước khi phẫu thuật tiếp. Nếu không kịp can thiệp, giải pháp cuối cùng có thể là cắt bỏ tay để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Hồng Duy (theo News.com.au)