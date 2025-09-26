VĐV thể dục dụng cụ Indonesia qua đời ở tuổi 19

Naufal Takdir Al Bari, tài năng sáng giá của TDDC Indonesia, qua đời sau gần hai tuần nằm viện vì chấn thương cổ trong đợt tập huấn tại Nga.

Naufal Al Bari nằm trong nhóm 5 VĐV Indonesia tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Burtasy ở Penza, Nga. Hôm 13/9, anh gặp nạn khi đang tập nội dung xà đơn.

Hãng thông tấn Nga Tass cho biết VĐV này rơi tự do xuống đệm mút xốp, dẫn đến chấn thương cổ nghiêm trọng. Dù được đưa vào bệnh viện GA Zakharyin và điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt, anh đã không qua khỏi.

VĐV thể dục dụng cụ Indonesia Naufal Takdir Al Bari qua đời ở tuổi 19 vào ngày 25/9/2025. Ảnh: IGF

"Naufal là một VĐV trẻ tài năng và người tốt. Thể dục dụng cụ Indonesia đã mất đi một trong những cái tên ưu tú nhất", Chủ tịch Liên đoàn thể dục dụng cụ Indonesia (IGF) Ita Yuliati cho biết ngày 25/9. "Đây là một cú sốc và nỗi buồn sâu sắc với chúng tôi. Cầu mong gia đình Naufal được tiếp thêm sức mạnh lúc này".

Liên đoàn TDDC Nga cho biết đang tiến hành điều tra cái chết của Naufal. Phó chủ tịch Vasily Titov gửi lời chia buồn đến phía Indonesia, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trong việc đưa thi thể VĐV về nước.

"Chúng tôi đã tiến hành điều tra và mọi tình huống liên quan đến chấn thương đã được xác định", Titov nói với Tass. "Thật không may, Naufal đã không được chuẩn bị để thực hiện một động tác phức tạp như vậy".

Naufal qua đời khi chỉ còn một tháng là đến giải vô địch thế giới 2025, được tổ chức tại Jakarta từ ngày 19/10 đến 25/10. CNN Indonesia cho biết sự ra đi của VĐV sinh năm 2006 là "đòn giáng mạnh vào TDDC nước nhà".

Naufal đang theo học tại Đại học Surabaya. Anh được kỳ vọng sẽ cạnh tranh huy chương tại SEA Games 2025 và có thể đủ điều kiện dự Olympic Los Angeles 2028.

Sự ra đi của Naufal Al Bari xảy ra chỉ vài tháng sau một chấn thương nghiêm trọng của Lorenzo Bonicelli, cũng ở môn TDDC. VĐV người Italy rơi vào hôn mê sau một cú ngã khi thi đấu. Dù đã hồi phục và xuất viện, tai nạn của Bonicelli vẫn là cảnh báo về nguy hiểm tiềm ẩn của một thể thao này.

Năm 1998, VĐV người Mỹ Julissa Gomez bị liệt sau phần thi nhảy chống, rồi qua đời ba năm sau đó do biến chứng từ chấn thương. Ngôi sao TDDC Liên Xô cũ Elena Mukhina chịu số phận tương tự. Mukhina bị gãy cổ khi cố gắng thực hiện động tác Thomas salto (nay đã bị cấm) ở bài thể dục tự do. Tai nạn xảy ra chỉ hai tuần trước Olympic 1980, khiến cô liệt tứ chi vĩnh viễn và qua đời vào năm 2006 ở tuổi 46.

Ở Việt Nam, hồi năm 2023 bi kịch cũng xảy ra với VĐV Nguyễn Minh Triết. Trong khi thực hiện động tác lộn hai vòng sau, anh không may tiếp đất bằng đầu xuống hố mút dẫn đến chấn thương rất nặng ở vùng cổ và tê liệt chân tay. Dù được tích cực điều trị và chuyển qua nhiều bệnh viện hàng đầu tại Hà Nội, Triết vẫn qua đời ở tuổi 18 vào ngày 9/5/2024.

Trung Thu