VĐV Thái Lan cầu cứu cảnh sát đòi tiền thưởng bị 'ăn chặn'

Thái LanCựu VĐV cầu mây Thái Lan Joe Suebsak Phansueb gửi đơn tố cáo khi chỉ nhận được 100.000 bath thay vì 2 triệu bath như mức thưởng cho mỗi HC vàng ASIAD 19.

Suebsak từng giành 7 HC vàng ASIAD, trong đó có chiếc cuối cùng tại kỳ đại hội năm 2010 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Theo quy định, mỗi chiếc HC vàng năm đó được thưởng 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Nhưng thực tế, các VĐV như Suebsak chỉ nhận được 100.000 baht (81 triệu). 1,9 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng) còn lại đã bị một nhóm người chiếm giữ không nêu lý do.

Đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan cũng chung cảnh ngộ. Có 5 VĐV giành HC vàng đúng ra nhận được khoản thưởng gồm 2 triệu baht từ tấm HC vàng cá nhân và 2 triệu baht HC vàng nội dung đồng đội. Nhưng con số thực họ nhận chỉ là 2,1 triệu baht.

Tổng cộng cả đội tuyển nam nữ cầu mây Thái Lan đã bị "ăn chặn" tới 9,5 triệu baht, tương đương với 7,7 tỷ đồng.

Suebsak và bài đăng vạch trần số tiền thưởng bị ăn chặn. Ảnh: Siamsport

Suebsak sau đó viết bài lên trang cá nhân để kêu cứu. Liên đoàn Cầu mây Thái Lan nhiều lần vào cuộc điều tra, nhưng đến giờ, số tiền này vẫn chưa được hoàn trả. "Chúng tôi muốn lấy tiền vì các VĐV vẫn cần ăn uống và chi tiêu. 9,5 triệu baht là một số tiền lớn. Nếu số tiền này được trao cho một vài đồng đội như một lời cảm ơn thì cũng dễ hiểu. Nhưng khoản trích lại quá cao. Họ cũng muốn biết liệu số tiền bị trừ có thực sự đến tay các VĐV khác hay không", Suebsak nói với Siam Sport.

Ngày 19/8, Suebsak nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani. "Tôi muốn tiền được trả lại càng sớm càng tốt vì đây là quyền lợi của các VĐV. Họ đã chờ đợi rất lâu rồi", cựu VĐV này nói.

Ông Thana Chaiprasit, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Thái Lan, cũng đã kêu gọi các bên liên quan phải giải quyết khúc mắc càng sớm càng tốt.

Cầu mây (Sepak Takraw) có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Thái Lan cùng với Malaysia được xem là những quốc gia đầu tiên đưa môn thể thao này vào thi đấu chính thức, từ SEA Games 1965.

Cầu mây Thái Lan đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một môn thể thao mang tính biểu tượng của quốc gia, với bề dày lịch sử và hệ thống đào tạo bài bản. Thái Lan là một trong những quốc gia sáng lập và đi đầu trong việc phát triển cầu mây, đặc biệt là ở các nội dung đồng đội và có nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc tế như SEA Games, ASIAD, World Cup, giải vô địch thế giới, đặc biệt là ở các nội dung đồng đội.

Thái Lan đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển cầu mây từ rất sớm, với phong trào tập luyện rộng khắp cả nước, tạo ra một lực lượng VĐV hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cầu mây không chỉ là một môn thể thao mà còn là một phần của văn hóa và bản sắc dân tộc Thái Lan, với những nét đặc trưng riêng trong cách ăn mừng và tinh thần thi đấu.

Thanh Nhàn (theo Siamsport)