VĐV quyền anh vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Nguyễn Thị Loan (trái), 26 tuổi, quê Tuyên Quang, từng có sáu năm thi đấu chuyên nghiệp. Người đẹp từng giành huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan (2017), Huy chương đồng giải vô địch toàn quốc (2017).

Ngày 21/8, ban tổ chức công bố top 35 vòng chung kết và trao sash (dải băng đeo cho thí sinh) tại họp báo.