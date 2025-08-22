VĐV quyền anh vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Nguyễn Thị Loan (trái), 26 tuổi, quê Tuyên Quang, từng có sáu năm thi đấu chuyên nghiệp. Người đẹp từng giành huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan (2017), Huy chương đồng giải vô địch toàn quốc (2017).
Ngày 21/8, ban tổ chức công bố top 35 vòng chung kết và trao sash (dải băng đeo cho thí sinh) tại họp báo.
Tại vòng casting ngày 11/8, Nguyễn Thị Loan gây ấn tượng trước giám khảo khi thể hiện tài năng thể thao qua phần thi chào sân The Grand Arrival.
Cô nói: "12 tuổi, tôi bắt đầu có cơ hội tham gia huấn luyện, rồi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nước và quốc tế. Sau khi giải nghệ, tôi tiếp tục theo đuổi đam mê các giải thể hình. Xuất phát điểm là vận động viên, mang giày thể thao nhiều hơn cao gót, mọi người hay nhận xét tôi kiểu 'sao nhìn em nam tính thế?'. Qua cuộc thi, tôi muốn cho mọi người thấy nét nữ tính ẩn chứa trong tính cách mạnh mẽ", cô nói.
Các người đẹp catwalk với đầm dạ hội cắt xẻ, xuyên thấu tại sự kiện. Video: Tân Cao
Phan Như Thùy, 30 tuổi, quê Đà Nẵng, đang hoạt động trong lĩnh vực ca hát, sân khấu. Cô từng đoạt á quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2016, Hãy nghe tôi hát 2021, top 7 Giai điệu chung đôi, quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội (nằm trong nhóm kịch Buffalo). Người đẹp từng thực hiện nhiều bản cover hút triệu view như Lạc trôi, Nổi gió lên, Hôm nay em rất mệt.
Trần Như Ngọc (trái), nghệ danh Lily Chen, 30 tuổi, quê Tây Ninh, là ca sĩ, diễn viên. Cô từng đoạt á quân Tình bolero 2019, Én Vàng 2022. Người đẹp còn tham gia diễn xuất qua các dự án như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, mẹ biển. Lily Chen cho biết ghi danh sân chơi sắc đẹp vì muốn mang đến cho khán giả sự mới mẻ sau nhiều năm tham gia làng giải trí.
Dàn người đẹp tạo dáng ở hậu trường.
Nguyễn Thị Thanh Ngân, quê Đồng Tháp, từng đoạt huy chương đồng giải vovinam toàn quốc (2017), Huy chương vàng võ cổ truyền tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh năm 2018.
Sân chơi còn hút nhiều gương mặt từng có kinh nghiệm, trở lại ghi danh. Nguyễn Thị Kiều My, quê Tây Ninh, từng gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2022 với màn hô tên nhiều năng lượng. Sau ba năm, cô cho biết sẽ cho khán giả, giám khảo thấy sự thay đổi, trưởng thành.
Nguyễn Thị Yến Nhi (trái), quê Đăk Lăk, từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024.
Lê Thị Thu Trà (trái), quê Nghệ An - cựu thí sinh Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, từng vào top 15 chung cuộc. Trở lại tại sân chơi mới, cô đặt quyết tâm chiến thắng. Thu Trà theo học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại.
Người đẹp Đăk Lăk - Mlô H Senaivi - catwalk tại sự kiện.
Cô gây chú ý khi xuất hiện ở vòng casting hồi đầu tháng 8. Senaivi từng gây chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 hồi giữa năm nhưng không đoạt thành tích cao. Thí sinh cảm nhận bản thân có nhiều yếu tố phù hợp với Miss Grand Vietnam nên đăng ký thử sức. Cô có ngoại hình nóng bỏng, thành tích học tập tốt, từng du học Mỹ.
Mùa thi thứ tư khởi động giữa năm, chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 ở TP HCM. Các điểm nhấn trong lịch trình cuộc thi gồm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa thứ 12, đêm thi trang phục Văn hóa dân tộc. Top 35 còn tranh tài qua các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.
Ban tổ chức đã công bố một số cái tên trong hội đồng giám khảo mùa thi năm nay, gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International 2025 vào tháng 11, hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm.
Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp