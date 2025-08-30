VĐV nữ kiếm tiền từ web 'người lớn' để duy trì sự nghiệp thể thao

Sachia Vickery, tay vợt nữ từng lọt top 100 thế giới, chia sẻ rằng cô tham gia mạng xã hội người lớn để đầu tư ngược lại cho sự nghiệp thể thao.

"Thi đấu trên Tour không đồng nghĩa bạn tự động kiếm được nhiều tiền. Cùng lúc, bạn phải chi hàng trăm nghìn USD mỗi năm cho HLV, khách sạn, đồ ăn, việc tập luyện, chuyên gia vật lý trị liệu", Vickery trả lời phỏng vấn tờ New York Post tại Mỹ Mở rộng 2025. "Nếu tôi có cách khác kiếm được nhiều tiền để hỗ trợ những chi phí đó, tôi sẽ làm. Tôi không thấy điều này có gì xấu cả".

Vickery trên sân thi đấu ở hồi tháng 9/2023...

... và những hình ảnh nóng bỏng được chia sẻ lên mạng xã hội người lớn. Ảnh: MF

Vickery hiện đứng thứ 559 thế giới. Trong hơn 14 năm chơi chuyên nghiệp, cô kiếm được khoảng 2 triệu USD tiền thưởng. Thứ bậc cao nhất tay vợt sinh năm 1995 từng vươn lên là 73 thế giới.

"Quần vợt là môn thể thao đắt đỏ. Mọi người không hiểu là tôi đầu tư tiền kiếm được từ những trang mạng xã hội kiểu đó vào quần vợt. Họ chỉ nghĩ tôi làm vì tiền", Vickery nói. "Nếu tôi có khả năng làm ra tiền từ đó, tại sao tôi không tận dụng cơ hội? Nhờ thế mà tôi có cuộc sống tốt hơn".

Tuần qua, Vickery tham dự vòng loại Mỹ Mở rộng và dừng bước ở trận thứ hai. Hồi đầu năm, tay vợt 30 tuổi dính chấn thương đầu gối nhưng trở lại thi đấu chỉ sau sáu tuần. Kế hoạch của Vickery là tham dự Guadalajara Mở rộng tại Mexico vào tháng 9. Trong lúc chờ đến giải đấu tiếp theo, cô vẫn sẽ dành thời gian cho nghề "tay trái".

"Tôi là người có suy nghĩ cởi mở và chẳng bận tâm người khác nghĩ gì", Vickery nói thêm. "Tôi sẽ không bao giờ nói xấu những cô gái trên đó. Nếu bạn không muốn các VĐV xuất hiện trên đó, sao không tạo ra một hệ thống mới, nơi các tay vợt ngoài top 100 được trả thù lao xứng đáng".

Để theo dõi những nội dung "nóng bỏng" trên nền tảng mạng xã hội này, người xem phải bỏ ra 12,99 USD mỗi tháng.

Vickery cho biết cô đã kiếm được số tiền lên tới sáu con số trong ba tháng đầu xuất hiện, nhiều hơn những gì cô kiếm được ở các giải đấu. Không chỉ cô thành công trên nền tảng này, nhiều VĐV nữ nổi tiếng khác cũng có thu nhập "khủng" tại đây. Trong đó có cả VĐV nhảy sào số một Canada, Alysha Newman.

Nữ VĐV MMA Paige VanZant cũng cho biết số tiền kiếm được trong 24 tiếng ở mạng xã hội này nhiều hơn toàn bộ sự nghiệp đấu võ. Ngôi sao bóng rổ Mỹ Liz Cambage cũng tiết lộ kiếm được từ đây nhiều hơn sáu năm thi đấu ở giải NBA nữ (WNBA).

Nhiều VĐV nữ thậm chí từ bỏ thể thao để sang sản xuất nội dung người lớn vì thu nhập quá hấp dẫn. Số này có Marcela Soares, Madelene Wright (bóng đá), Paige Spiranac (golf), Kayla Simmons (bóng chuyền) hay Mikayla Demaiter (khúc côn cầu trên băng).

Vy Anh