VĐV nhí chinh phục hai môn phối hợp dưới mưa

Các em lao xuống đường bơi 200m theo sự hướng dẫn của đội ngũ an ninh. Vì mưa to, Ban tổ chức quyết định thay đổi hướng thi đấu. Thay vì bơi thẳng ra 100m rồi quay lại, các em di chuyển đến điểm cố định rồi bơi ngang 100m song song với bờ biển, sau đó quay đầu. Phía sau hàng rào an ninh, phụ huynh mặc áo mưa, che dù cũng đuổi theo, hò hét để khích lệ các con.