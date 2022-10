VĐV chinh phục đường bơi tại Aquaman Vietnam 2022

06h00 Trà Cổ quang mây ngày đua chính thức Aquaman Vietnam

Sáng 2/10, Trà Cổ quang mây, gió nhẹ sau nhiều ngày mưa, báo hiệu một ngày đua tranh thành công, thuận lợi cho các vận động viên.

Trong lần đầu tiên tổ chức, Aquaman Vietnam diễn ra tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái với nơi về đích đặt tại mũi Sa Vĩ, địa đầu Tổ Quốc, nơi đầu tiên đón ánh mặt trời của miền Bắc.

Các vận động viên thử sức tại 3 hạng mục thi đấu bao gồm Aquaman (bơi 2km, chạy 21km), Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km) và Sprint (bơi 500m, chạy 5km).

Hành trình thi đấu của giải đưa vận động viên trải nghiệm đường bơi trên bãi biển Trà Cổ dưới ánh bình minh, sải bước trên đường chạy bao biển, sau đó ngắm nhìn vẻ đẹp của Trà Cổ qua cung đường dọc những hàng phi lao, rồi hướng về mũi Sa Vĩ.

VĐV hoàn thành Aquaman Vietnam sẽ nhận tấm huy chương in hình mũi Sa Vĩ - địa điểm đón ánh mặt trời đầu tiên ở miền Bắc. Mặt trước huy chương in nổi quảng trường Sa Vĩ với hình những lá dương hướng thẳng lên trời xanh, cờ tổ quốc tung bay. Mặt sau huy chương là dòng chữ khắc chìm các thông tin của giải. Đặc biệt, câu thơ trong bài thơ Vui thế hôm nay... của Tố Hữu: "...Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước..." được in ở trung tâm thể hiện sự thống nhất, rút ngắn khoảng cách hai đầu đất nước. Aquaman Vietnam cũng là nơi kết nối 1.000 VĐV từ mọi miền cho một hành trình đặc biệt.

Để đảm bảo an ninh cho giải, 100 chiến sĩ công an cũng được phân công làm nhiệm vụ dọc theo khu vực bơi và 21km đường chạy.

Ngoài công tác an ninh, ban tổ chức cũng trang bị đầy đủ những tiện ích để chăm sóc VĐV. Dọc đường chạy là hệ thống trạm y tế được bố trí với khoảng cách phù hợp. Hỗ trợ trong trường hợp cần thiết là đội y tế lưu động. ba trạm nước hai chiều, ba trạm nước một chiều có đầy đủ nước lọc, điện giải, trái cây, nước đá. Ở khu vực dưới nước, 40 SUP, ba thuyền hơi gắn máy, hai xuồng cao tốc hỗ trợ VĐV. Trung bình cứ 25m sẽ có một SUP cứu hộ.