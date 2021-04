VĐV chèo ván đứng Lý Bích Ngọc: 'Tôi như con gái vua Thủy tề'

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại, đam mê thể thao mạo hiểm, đồng thời là CEO của một nhà đấu giá nghệ thuật có tiếng, nhưng á quân quốc gia môn chèo ván đứng 2.000m Lý Bích Ngọc chỉ xem bản thân là một cô gái đã phát triển tích cực bản năng phiêu lưu và nổi loạn của mình.

- Con đường nào đưa chị đến với SUP, một môn thể thao mới mẻ, thời thượng của lớp người trẻ năng động?



- Tôi yêu các trải nghiệm khám phá thiên nhiên và SUP giúp tôi làm được điều đó. Không chỉ là luyện tập thể thao, SUP còn là một môn trải nghiệm, cho người chơi khả năng tiếp cận những vùng nước cạn mà nhiều phương tiện khác không thể làm được.

Chèo SUP tiến sâu vào khu rừng ngập mặn Cần Giờ, hoặc các hang động khi thủy triều xuống quanh các đảo nhỏ Côn Đảo, Hà Tiên thật sự là những trải nghiệm không dễ gì có được. Ngoài ra, SUP cũng rất an toàn, bởi chính ván chèo là một phao an toàn luôn nổi trên nước.

- Chị tìm thấy gì ở SUP để có thể đam mê lâu dài, thậm chí theo đuổi nó ở đẳng cấp một VĐV chuyên nghiệp chứ không phải một sở thích nhất thời?

- Yêu thích thể thao mạo hiểm và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tôi đặc biệt cảm thấy năng lực của mình phù hợp với thể thao nước. Trong đó, SUP cho tôi cảm giác về vẻ đẹp của sự tối giản, liên kết mạnh mẽ với thử thách. Chỉ có một tấm ván và mái chèo, VĐV phải sử dụng các kỹ năng vận động để đạt được mục tiêu. Trong thi đấu, VĐV phải phát huy với tất cả sức lực và trí lực của mình để đạt được thành tích cao và phá bỏ những giới hạn cũ.

Tôi là một người làm việc luôn có mục đích. Dù SUP là một môn thể thao mới xuất hiện vài năm nay. Tôi luyện tập SUP nghiêm túc từ khi Liên đoàn Thể thao nước Việt Nam tổ chức giải đấu cho môn này. Nhìn lại hành trình của mình với SUP, tôi không nghĩ đó là sở thích nhất thời. Bởi, ví dụ như ở giai đoạn luyện tập để chuẩn bị tham gia giải, tôi đã phải chèo ván đứng một mình trên sông Sài Gòn vào ban đêm. Động lực để tôi làm được điều đó không có gì ngoài sự quyết tâm. Nếu chỉ để rèn luyện thân thể chắc chắn tôi không mạo hiểm như thế.

Việc đạt thành tích cao, với HC bạc cự ly 2.000m giải Chèo Ván Đứng vô địch quốc gia 2020, củng cố thêm sự tự tin của tôi với lựa chọn này. Hiện nay tôi cũng làm việc với tư cách trợ lý HLV của đội tuyển rowing TP HCM. Cùng với các HLV, chúng tôi đang tập trung rèn luyện để hướng tới Giải Rowing Vô địch Quốc gia 2021.



Dù bận bịu đến đâu, chúng ta luôn có thể tìm cách đến với những gì mình yêu.

- Trên sông nước hay trên biển cả, cảm giác của chị thế nào khi chỉ có một mình với tấm ván, chỉ dựa vào bộ kỹ năng của mình để hoàn thành mục tiêu, đạt được mục đích?

- Một cách nói nào đó, thể thao cũng giống kinh doanh, là một hành trình không dành cho tất cả mọi người bởi nó đầy rẫy khó khăn và đôi khi có nhiều đau đớn. Dù xung quanh là tiếng cổ vũ reo hò hay sự im lặng đơn độc, thì cách duy nhất để tiến tới là nhích từng bước trên đôi chân mình. Chỉ khi nào thực hiện được ước mơ thì cuộc sống mới đáng sống.



- Chị có thể nói thêm về biệt danh "Con gái vua Thủy Tề"?

- Đó là một tên gọi vui mang lại năng lượng tích cực. Khi lang thang một mình trên một chiếc ván chèo giữa biển khơi cách xa bờ vài kilomet, sóng lớn cao quá tầm nhìn, thì tôi nghĩ niềm tin mình là con gái của vua Thuỷ tề thật sự cần thiết để bình tĩnh vượt qua sợ hãi nguy hiểm.



Và hình ảnh một cô gái khỏe mạnh, yêu các môn thể thao nước cũng hấp dẫn như công chúa thủy cung vậy.

- Chế độ tập luyện của chị thế nào?



- Trung bình, tôi dành thời gian ba buổi trong một tuần để luyện tập SUP hoặc các môn khác nhằm bổ trợ thể lực. Bạn nghe tần suất tập luyện đó có thể cho rằng là ít với một VĐV chuyên nghiệp, nhưng thực sự, với tôi đó là một sự cố gắng rất lớn.



Công việc chính của tôi là một doanh nhân, thế nên, quỹ thời gian của tôi cũng rất hạn chế bởi phải làm rất nhiều việc trong khi cũng chỉ có 24 giờ một ngày như các VĐV khác. Tôi cần điều phối linh hoạt quỹ thời gian của mình để không để công việc mâu thuẫn và gây tổn hại cho nhau. Thường khi, vào buổi chiều, khi mọi công việc đã tạm hòm hòm là tôi "lao thẳng" từ văn phòng ra sông. Phải dùng từ "lao ra" mới mô tả đầy đủ được sự gấp gáp, hào hứng của tôi với SUP, đồng thời nó cũng cho thấy để tìm được khoảng trống trong một lịch trình làm việc kín mít là điều không đơn giản.

Tôi thấy rằng, dù bận bịu đến đâu, chúng ta luôn có thể tìm cách đến với những gì mình yêu. Đừng nên tin một ai đó nói rằng anh ta yêu cái này, yêu cái kia nhưng không thể đến với nó chỉ vì quá bận. Bởi đã yêu, anh ta sẽ luôn tìm ra cách để đến.

Tuần ba lần, Lý Bích Ngọc mải miết tập luyện trên sông Sài Gòn.

- SUP là một môn thể thao ngoài trời, và là một phụ nữ trẻ trung, chị không sợ ánh nắng, tia cực tím, nước mặn... ảnh hưởng đến nhan sắc à?

- Theo quan điểm thẩm mỹ truyền thống của người châu Á là "Nhất dáng, nhì da" thì da tôi khá đen. Nhưng chẳng sao cả. Tôi yêu cơ thể và làn da của mình, và tôi rất yêu vẻ đẹp thể thao khỏe mạnh, yêu cách ánh nắng mặt trời chiếu vào da mình, và yêu cả những hạt mồ hôi mặn mòi bởi nắng.

Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có nhiều cơ hội trải nghiệm các môn thể thao ngoài trời như chèo ván đứng, lướt ván, leo vách hay đi trekking bởi chúng giúp tôi có được sự gắn kết mạnh mẽ với thiên nhiên. Không có ánh mặt trời thì làm gì có cái gì lộng lẫy và rực rỡ được.

- Thách thức và cản trở lớn nhất của SUP đối với người chơi theo hướng chuyên nghiệp là gì?

- SUP là một bộ môn thể thao trải nghiệm mới được ra đời trong vài năm nay và nhanh chóng được người chơi hưởng ứng. Điều này có lẽ cũng là bởi tính chất thuận tiện và dễ dàng tiếp cận của nó. Tại Việt Nam, những năm gần đây liên tục có những giải đấu do tư nhân và liên đoàn thể thao nước tổ chức.

Trên khắp thế giới, có những giải thi đấu SUP quy tụ đến hàng ngàn người tham dự. Bạn có thể chơi môn này để giành giải trong những cuộc đua tranh, hay cũng có thể chỉ đơn giản là một trải nghiệm dễ dàng trên mặt nước để tham quan du ngoạn. Tuy nhiên cho đến nay SUP vẫn chưa phải một môn thể thao được đưa vào hệ thống những giải thi đấu chuyên nghiệp của các liên đoàn thể thao quốc tế. Có lẽ để phát triển một bộ môn chuyên nghiệp mới sẽ cần nhiều thời gian và đầu tư hơn.

Đấy chính là thách thức lớn nhất cho những người muốn tập luyện SUP theo hướng thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở mặt nào đó, SUP lại là cánh cửa để giúp người chơi đến với những môn thể thao nước chuyên nghiệp khác, nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp như canoeing, rowing, sailing...

Việc tôi trở thành trợ lý HLV cho đội rowing của TP HCM cũng xuất phát từ điều này. Tôi cũng đang học tập các giáo án do đội ngũ huấn luyện người Anh soạn theo tiêu chuẩn Olympic dành cho các VĐV Việt Nam nhằm phục vụ công tác huấn luyện. Nhưng tôi mong rằng, một ngày nào đó, SUP cũng sẻ trở thành một môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

- Cảm xúc của chị khi lần đầu chế ngự được tấm ván giữa trên sông biển như thế nào?

- Cuộc đời tôi không có gì là dễ dàng để đạt được cả. Từ thể thao cho đến công việc kinh doanh. Tôi đều tập trung hoàn toàn để đạt được mục tiêu. Cảm giác khi chinh phục được những mục tiêu trong cuộc đời thật tuyệt vời, nhưng ngay lập tức sau đó luôn là những mục tiêu mới.

Để chế ngự được tấm ván không phải là việc quá khó. Với một "ma mới", chỉ cần mất từ 30 phút đến khoảng 1 giờ là có thể ngồi trên tấm ván và điều khiển nó di chuyển. Thế nhưng, để duy trì được sự đam mê lâu dài với tấm ván đó mới là điều khó khăn.

Khi bạn chế ngự và kiểm soát được phương hướng, phương tiện di chuyển của mình, ví dụ như với SUP, xe đạp, thuyền buồm hay cuộc đời mình, đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Mình đã làm chủ được nó - tấm ván, mình đã làm chủ được cuộc đời. Còn gì có thể tuyệt vời hơn thế?

Tất cả những khoảnh khắc nguy hiểm đầy đe dọa này thật là đẹp đẽ, và chúng ta không thể trải nghiệm được nếu như không bước ra khỏi những giới hạn an toàn.

SUP còn gọi là ván chèo đứng hay ván lướt sóng có mái chèo. Khác với những loại ván lướt khác, SUP có thể sử dụng được ở cả những bề mặt nước tĩnh lặng hoặc lướt giữa biển khơi đầy sóng.

- Là mẫu người phụ nữ hiện đại, có đam mê lớn với những môn thể thao mạo hiểm như SUP, lướt ván, leo núi, trekking, thể thao sinh tồn... đó là do chị có máu phiêu lưu, nổi loạn hay chị coi thách thức mạo hiểm là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

- Bạn thấy hình ảnh người đẹp chạy bộ, leo núi, chèo thuyền... rất hấp dẫn trên mạng xã hội đúng không? Nhưng đằng sau đó là rất nhiều mệt mỏi. Tôi đã rèn luyện bản thân bằng các môn thể thao vận động để luôn có thể trở lại công việc tốt hơn.

Bản thân công việc kinh doanh của tôi là một thứ luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, sức bền cả về thể chất và thần kinh cũng như khả năng chịu đựng áp lực. Kinh doanh mới là thứ chứa đựng nhiều rủi ro, mạo hiểm. Sự sinh tồn của người làm kinh doanh đang bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là trong cơn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay. Nếu ai đó nói là doanh nghiệp của họ vẫn hoạt động bình thường thì sẽ có vẻ là thiếu thành thật.

Yếu tố mạo hiểm và nhu cầu sinh tồn khiến cho giới doanh nhân luôn bận rộn. Chẳng phải từ "Business - Kinh doanh" bắt nguồn từ "Busy - bận rộn" hay sao? Nhiều doanh nhân thường viện lý do là mình không có thời gian dành cho việc tập luyện thể thao là vì thế. Nhưng tôi có quan điểm ngược lại. Tôi không thể thiếu sống thiếu hoạt động thể thao và một lối sống thể chất lành mạnh. Càng bận rộn trong công việc tôi lại càng cần các hoạt động thể thao để duy trì cường độ và sự cân bằng. Phiêu lưu và nổi loạn là bản năng, sẽ rất thú vị nếu chúng ta có thể phát triển những bản năng này một cách tích cực.

- Đã bao giờ chị phải đối mặt với những khoảnh khắc nguy hiểm đến sự sinh tồn của mình khi theo đuổi những đam mê mạo hiểm của mình chưa?

- Thể thao mạo hiểm không chỉ là một sở thích "bình thường" nó nên bắt buộc người chơi phải có đủ kỹ năng. Bởi vì, dù người đã vượt qua thử thách là người có sức chịu đựng để trụ vững tới cuối cùng, thì điều đầu tiên họ phải chấp nhận khi bước vào thể thao mạo hiểm là chấp nhận rủi ro và bình tĩnh đối mặt với những khoảnh khắc nguy hiểm.

Thật là khó có thể kể ra hết những trải nghiệm của thể thao mạo hiểm, vì bản chất của những môn này là luôn phải đối diện với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng của VĐV hay người chơi. Ví dụ như trong môn nhảy dù, khoảnh khắc quyết định sự sinh tồn chỉ là ba giây sau khi rời khỏi cửa máy bay.

Rơi được một giây thứ nhất, cảm giác làm chủ bầu trời trước mắt thật tuyệt vời, đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời và thời gian như bị thôi miên kéo dài. Ở giây thứ hai bạn sẽ nhận thấy là mình đang rơi tự do một cách quá nhanh như đang nhìn thấy cái chết mà không được hoảng hốt. Khi giây thứ ba trôi qua là thời điểm chính xác để bạn quyết định bung dù, vì bạn hoàn toàn không nên tiếp đất bằng cách quên đi điều quan trọng này, trong khi bạn cũng không thể mở dù quá sớm vì luồng gió mạnh xung quanh máy bay có thể làm cho dù vướng vào cánh quạt gây tai nạn mà bạn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội sống. Tất cả những kỹ năng này đều không có chỗ cho sự sợ hãi.

Nguy hiểm khi lênh đênh giữa biển lại là một cảm giác khác. Cách xa bờ nhiều hải lý mà chỉ đồng hành với một tấm ván. Biển hào hứng nổi lên những ngọn sóng cao quá tầm nhìn làm bạn và tấm ván chèo luôn bị kéo xuống tới mức thấp hơn mặt nước biển. Lúc này thì đừng nghĩ là mình có thể làm gì để chống lại với sức mạnh của thiên nhiên, bạn sẽ bị say sóng và nôn ra bất cứ thứ gì mình tưởng tượng đến mức không còn tỉnh táo nhưng điều không bao giờ được từ bỏ trong ý chí là phải sống sót.

Đối với tôi tất cả những khoảnh khắc nguy hiểm đầy đe dọa này thật là đẹp đẽ, và chúng ta không thể trải nghiệm được nếu như không bước ra khỏi những giới hạn an toàn. Tinh thần mạo hiểm và ước mơ khám phá những trải nghiệm mới là một trong những điều đẹp đẽ quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của con người trong khoa học, và hiểu biết về tự nhiên.

Bên cạnh đam mê và thi đấu thể thao, Lý Bích Ngọc còn nổi bật trong vai trò của một doanh nhân.

- Chị có cảm thấy mình có "máu điên" hay không? Hoặc đã có ai nói chị điên khi lao vào những món đến đàn ông còn thấy rụt rè này không?



- Ngoại trừ đứa cháu trai ba tuổi của tôi thì không thành viên nào trong gia đình hào hứng với việc tôi chơi những môn thể thao mạo hiểm. Dường như thể thao bình thường thôi, chưa nói đến những môn thể thao mạo hiểm, là một điều xa lạ và không cần thiết cho mẫu phụ nữ "truyền thống".

Trong suy nghĩ của nhiều người, có thể tôi đúng là có phần điên rồ. Có thể, ngay cả những người thân trong gia đình tôi cũng sẽ lo lắng khi biết tôi tham gia vào các thử thách mạo hiểm. Nhưng rồi, những thành tựu của tôi cũng khiến họ tự hào. Quan trọng hơn, qua đó, họ hiểu rõ rằng, tôi là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, độc lập và kiêu hãnh, không chấp nhận những sự trói buộc kiểu cũ.

- Chị từng đam mê những món rất truyền thống như ca trù, chèo thậm chí còn hát rất hay. Những thứ này hoàn toàn trái ngược với SUP, leo núi, nhảy dù, lái thuyền siêu tốc... Chị có cảm thấy có mâu thuẫn trong những đam mê của mình hay không?

- Văn hóa nghệ thuật và thể thao trải nghiệm mạo hiểm không bắt buộc phải liên quan với nhau, và bản chất của chúng cũng không mâu thuẫn với nhau. Tôi cũng có nhiều bạn bè có chung sở thích và những mối quan tâm đồng điệu này, tôi rất vinh hạnh làm bạn với họ.

Tôi trân trọng những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc, những thứ đang dần mai một trong xã hội hiện đại. Với tôi, sẽ là một lối sống chất lượng khi biết trân trọng các giá trị văn hoá và hưởng thụ vẻ đẹp của thể thao.

- Chị đã thỏa mãn với những đam mê mạo hiểm của mình chưa hay vẫn còn những đỉnh cao cần chinh phục khác?

- Thể thao mạo hiểm giúp tôi hoàn thiện bản thân và là một lối sống mà tôi không thể thiếu. Bản chất của luyện tập thể thao luôn là không ngừng phá bỏ những giới hạn cũ. Có lẽ giới hạn quan trọng mà tôi luôn phải giữ gìn là sự cân bằng trong cuộc sống, điều phối hài hòa giữa niềm đam mê thể thao và công việc sự nghiệp.