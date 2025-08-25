VĐV bắn súng tử trận trong chiến sự Nga – Ukraine

UkraineVĐV bắn súng Oleksii Khabarov qua đời ở tuổi 31 trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.

Truyền thông Ukraine đưa tin Oleksii Khabarov qua đời từ hôm 23/8. Đến hôm nay 25/8, Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) đăng thông tin, và gửi lời chia buồn tới người thân bạn bè của VĐV người Ukraine.

Khabarov là kiện tướng và trụ cột của đội tuyển bắn súng Ukraine trong hơn một thập kỷ. Anh từng đứng thứ 12 nội dung súng trường hơi 10m nam tại giải trẻ thế giới 2014. Năm 2021, anh đứng thứ 11 vòng loại 50m súng trường hơi ba vị trí hỗn hợp nam nữ tại giải thế giới. Đây cũng là giải gần nhất của Khabarov trước khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra sau đó một năm.

VĐV bắn súng Ukraine Oleksii Khabarov. Ảnh: ISSF

Ở Ukraine, Khabarov cũng giành nhiều thành tích từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp với súng trường hơi.

Cái chết của Khabarov được xác nhận ở chi nhánh Horishni Plavi của Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine, nơi anh làm việc. Xạ thủ sinh năm 1994 đóng vai trò phát triển, truyền cảm hứng và động viên trẻ em chơi thể thao. Anh còn sáng lập CLB bắn súng Phoenix.

Chủ tịch ISSF Lucicano Rossi cũng gửi thư tới Liên đoàn Bắn súng Ukraine bày tỏ tiếc thương. "Oleksii không chỉ được nhớ đến vì tình yêu thể thao, mà còn vì niềm đam mê hỗ trợ thế hệ tương lai", Rossi viết. "Những gì anh ấy làm cho thể thao Ukraine sẽ có tác động lâu dài đến những đứa trẻ được truyền cảm hứng – một món quà vô giá".

Trước Khabarov, cầu thủ bóng đá Mykyta Kalin, 23 tuổi, cũng hy sinh trong một trận chiến ở vùng Kharkiv. Anh từng chơi cho các đội trẻ của CLB Dnipropetrovsk.

Trung Thu