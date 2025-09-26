VĐV Ba Lan lập kỳ tích trượt tuyết tại đỉnh Everest

Cuối tháng 8/2025, Andrzej Bargiel đi bộ qua những đỉnh núi phủ đầy tuyết gần Trại Căn cứ Everest ở Nepal. Đây là giai đoạn để anh làm quen độ cao và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình kỷ lục.
Ngày 19/9, Bargiel khởi hành từ Trại gốc sau giai đoạn làm quen độ cao. Được hỗ trợ bởi công ty Seven Summit Treks cùng hơn 16 sherpa (người bản địa chuyên hỗ trợ các VĐV leo núi), anh mất hai ngày để lên đến Trại 4 (7.900m).
Ngay sau đó, Bargiel xỏ giày, cài chặt ván trượt và bắt đầu hành trình trượt tuyết lịch sử. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, anh đã vượt qua bậc Hillary nổi tiếng, rồi tiếp tục băng qua Trại 4 lúc chập tối. Đêm xuống, Bargiel dừng chân tại Trại 2 (6.400m) để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, anh tiếp tục hành trình, vượt qua thác băng Khumbu với sự hỗ trợ dẫn đường của chiếc drone do người em trai điều khiển. Đúng 8h45, Bargiel cán đích tại Trại gốc, hoàn tất cú trượt tuyết toàn bộ Everest đầu tiên trong lịch sử.
Thành tích này đặc biệt ở chỗ: hơn 6.000 người đã leo Everest, nhưng chưa đến 200 người làm được mà không dùng oxy bổ sung. Còn việc trượt tuyết xuống sau đó lại càng chưa từng có. Nhiều nhà leo núi và giới chuyên môn gọi đây là "bước ngoặt về sức bền, leo núi và trượt tuyết mạo hiểm", một cột mốc mới của khả năng con người.
"Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Trượt tuyết trên Everest không dùng oxy là giấc mơ tôi đã ấp ủ từ nhiều năm. Tôi biết điều kiện khắc nghiệt mùa thu và việc tìm lối xuống qua sông băng Khumbu sẽ là thử thách lớn nhất đời mình", Bargiel chia sẻ.
Hành trình Bargiel leo lên đỉnh Everest (8.849m) rồi trượt tuyết xuống tận Trại Căn cứ (Base Camp).
Hồng Duy
Ảnh: Red Bull