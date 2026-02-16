VĐV Anh gây tranh cãi khi làm hai đối thủ Trung Quốc bị loại

ItalyPha va chạm ở chung kết 1.500m trượt băng short-track khiến ba VĐV ngã tại Olympic mùa Đông 2026, gây tranh cãi giữa Anh và Trung Quốc.

Khi chung kết 1.500m nam Olympic mùa Đông 2026 tại Milano tối 14/2 chỉ còn vài vòng, VĐV Niall Treacy (Anh) đang đứng thứ ba, lao vào khúc cua trái với quỹ đạo rộng. Ở phía ngoài, Liu Shaoang (Trung Quốc) bám sát để tìm cơ hội vượt. Hai VĐV va đập vào nhau và mất thăng bằng, ngã trượt ra ngoài.

Hiệu ứng dây chuyền còn khiến Sun Long (Trung Quốc) không kịp tránh và ngã theo. Cả ba trượt dài vào đệm chắn, đám đông ồ lên khi cơ hội huy chương đổi hướng chỉ trong tích tắc.

Treacy (trái) và Liu sau khi bị ngã ở chung kết 1.500m trượt băng short-track, Olympic mùa Đông 2026 tại Milano, Italy tối 14/2/2026. Ảnh: EPA

Tổ trọng tài xem lại băng hình nhiều lần và xác định Treacy phạm lỗi khi vượt, hủy kết quả của anh ở chung kết. Liu tiếp tục thi đấu và về thứ bảy, còn Sun không thể hoàn thành do chấn thương đầu gối, được nhân viên y tế dìu rời sân. Ở phía trước, Jens van 't Wout (Hà Lan) duy trì vị trí dẫn đầu để giành HC vàng với thời gian 2 phút 12,219 giây. Hwang Dae-heon (Hàn Quốc) đoạt HC bạc, còn Roberts Kruzbergs (Latvia) lấy HC đồng.

Sun là đương kim vô địch thế giới nội dung này và được kỳ vọng giành HC vàng đầu tiên cho Trung Quốc ở Olympic mùa Đông 2026. Tuy nhiên, va đập khiến anh bị lưỡi giày của Liu cắt rách đầu gối, phải băng bó và có thể cần khâu.

Liu thừa nhận 1.500m không phải sở trường, nhưng tin rằng nếu không có tai nạn, anh đủ khả năng tranh chấp vị trí nhì hoặc ba. Anh mong đội tuyển phải cắn răng thi đấu ở các nội dung còn lại, đặc biệt là tiếp sức 5.000m.

Cả Sun và Liu đều không tránh Treacy trong tình huống này. "Trượt băng tốc độ là vậy đấy", Sun nói.

"Chúng tôi chỉ thiếu may mắn", Liu bình luận.

Tuy nhiên, theo báo Hàn Quốc Chosun, mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ phẫn nộ với VĐV Anh, thậm chí bình luận nặng nề. "Đội tuyển Trung Quốc thật không may. Hai VĐV Trung Quốc ngã cùng lúc vì lỗi của VĐV Anh", một bình luận viết.

"Treacy thật đáng ghê tởm. Anh ta cản trở hai VĐV Trung Quốc nhưng thậm chí không phải nhận thẻ vàng. Một người thậm chí còn bị thương", bình luận khác phản hồi.

VĐV Anh gây tranh cãi khi làm hai đối thủ Trung Quốc bị loại Tình huống va chạm giữa Treacy với Liu và Sun.

Trong khi đó, nhiều CĐV Anh phản biện rằng Treacy không đáng bị phạt, cho rằng va chạm xuất phát từ thế trượt chật hẹp của nhóm đông và chung kết 9 người đã quá rủi ro từ đầu. "Thật vô lý khi Treacy, chứ không phải các VĐV trượt băng Trung Quốc bị phạt", một người viết.

"Treacy đã hoàn toàn bị tước bỏ huy chương Olympic", người khác nhận xét.

Trên báo Anh Daily Mail, nhiều người cũng cho rằng chính Liu đã khiến Treacy bị ngã. "Chính anh chàng Trung Quốc đã ngáng ngã VĐV Anh. Mọi người hãy xem kỹ video", tài khoản girl guide bình luận.

"Ôi nhìn kìa, lại thêm một quyết định trừng phạt bất công nữa từ các trọng tài vô dụng của Thế vận hội 2026, những người rõ ràng cần phải đi khám mắt vì họ không thể nhìn thấy điều hiển nhiên", tài khoản Sunshine26 viết và nhận được hơn 20 lượt ủng hộ. "VĐV Trung Quốc kiêu ngạo đó đã xô ngã Treacy, khiến anh ta tự làm bản thân bị thương".

Với Treacy, đây là cái kết cay đắng cho một ngày thi đấu thăng hoa. Trước đó, hạt giống số 22 vượt qua tứ kết và bán kết thuyết phục, đứng trước cơ hội giành huy chương Olympic đầu tiên cho trượt băng cự ly ngắn của Anh kể từ thập niên 1990. Nhưng chỉ một khúc cua rộng hơn dự tính đã đảo ngược mọi thứ.

Phía Trung Quốc thì lo lắng cho Sun, bởi chấn thương đầu gối có thể ảnh hưởng tới nội dung tiếp sức, nơi họ đặt nhiều kỳ vọng.

Trượt băng cự ly ngắn (short-track) vốn nổi tiếng khắc nghiệt. Đường băng ngắn, vận tốc cao, tám hoặc chín VĐV cùng chen vào những khúc cua hẹp khiến tiếp xúc thân người và lưỡi giày diễn ra trong tích tắc. Chỉ cần một cú trượt mép băng, một thay đổi quỹ đạo khi vượt, hay một cái chạm nhẹ ở vai là đủ tạo hiệu ứng domino khiến một loạt VĐV ngã và phải bỏ cuộc.

Trọng tài phải dựa vào góc quay và quy định cản trở để phân định lỗi, nhưng ranh giới giữa pha tranh chấp hợp lệ và phạm quy nhiều khi mong manh. Cũng vì thế, những nội dung này tiềm ẩn yếu tố bất ngờ cũng như rủi ro.

Hoàng An (theo Daily Mail, Sina, Chosun)