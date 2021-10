VCSC hợp tác Timo Bank tri ân khách mở tài khoản mới

VCSC tặng ngay phần quà trị giá đến 300.000 đồng vào ngân hàng số Timo cho khách hàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán VCSC.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch thời gian qua, thị trường chứng khoán vẫn là một trong những kênh đầu tư thu hút. Với nhà đầu tư mới, non kinh nghiệm, việc lựa chọn những công ty chứng khoán để được hỗ trợ, đồng hành là cần thiết.

Với thông điệp "Bến đỗ an toàn, đầu tư thêm nhàn", Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hợp tác cùng ngân hàng số Timo tổ chức chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có tài khoản ngân hàng số Timo lần đầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC. Chương trình không áp dụng cho khách hàng đóng tài khoản và mở mới.

Mở tài khoản chứng khoán VCSC trên ngân hàng số Timo để hưởng ưu đãi. Ảnh: VCSC

Theo đó, 100 khách hàng Timo mở tài khoản chứng khoán VCSC sớm nhất sẽ nhận quà tặng voucher Got It trị giá 100.000 đồng một tài khoản. 100 khách hàng Timo sau khi mở tài khoản thành công có phát sinh ít nhất một giao dịch mua bán chứng khoán sẽ nhận quà tặng voucher Got It trị giá 300.000 đồng một tài khoản. Tham gia mở tài khoản và giao dịch chứng khoán VCSC tại đây. Khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng số Timo, truy cập đường link tải ứng dụng để hưởng ưu đãi cùng VCSC.

Để tham gia chương trình, những khách hàng đang trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số TIMO, có thể truy cập vào ứng dụng trên điện thoại và click vào biểu tượng VCSC. Chỉ trong vòng vài phút thao tác online, người dùng có ngay một tài khoản giao dịch chứng khoán với sự hỗ trợ từ đội ngũ môi giới chuyên nghiệp của VCSC, cũng như được tiếp cận các nguồn thông tin phân tích chuyên sâu về thị trường, doanh nghiệp do VCSC cung cấp miễn phí.

Chương trình bắt đầu vào tháng 10 và có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà ưu đãi. Chi tiết liên hệ hotline (+84) 28 3914 3588 - ext 214.

VCSC là một trong số những đơn vị tài chính tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hệ sinh thái sản phẩm số. Công ty hướng tới 100% tự động hoá và trực tuyến hoá các dịch vụ giao dịch, nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng, đáp ứng tối ưu nhu cầu trong từng phân khúc, đồng thời góp phần đưa thị trường chứng khoán tiếp cận gần hơn với người dân Việt Nam. Thông qua đầu tư công nghệ, VCSC không ngừng nâng cao chất lượng của hệ thống vận hành cốt lõi, nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch ổn định thông suốt, đồng thời tăng cường hỗ trợ người dùng trên các nền tảng công nghệ số đa dạng như V-Pro, V-Mobile, V-Web...

Timo là một trong những đại diện tiên phong của nền tảng ngân hàng số tại thị trường Việt Nam. Với loạt đặc tính nổi bật như: bảo mật cao với 3 lớp khoá, miễn phí các giao dịch cơ bản, Timo được người dùng đánh giá cao.

Tuệ Minh