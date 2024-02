VCS triển khai chương trình thực tập hưởng lương tại Mỹ, Australia

Công ty cổ phần Viva Consulting Service hợp tác với Trường Đại học Hoa Sen nhằm mang đến cơ hội thực tập hưởng lương tại Mỹ, Australia cho sinh viên một số nhóm ngành.

Hoạt động ký kết giữa đôi bên mở ra cơ hội thực tập tại các quốc gia phát triển cho sinh viên theo học ngành Nhà hàng khách sạn, du lịch; Quản lý; Kinh doanh; Tài chính - Thương mại; Thông tin Truyền thông; Văn hóa Nghệ thuật; Hành chính công - Pháp luật; Khoa học; Kỹ thuật; Kiến trúc; Toán học - Công nghiệp...

Khi tham gia với Viva Consulting (trực thuộc VivaGroup), sinh viên đi theo lộ trình thực tập chuyên nghiệp từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Mỹ, Australia như: JW Marriott, Hyatt, Dominica... Quá trình này là cơ hội để các bạn tích lũy kinh nghiệm, sự tự tin và kỹ năng. Với mức lương từ 13 USD đến 22 USD mỗi giờ, sau kỳ thực tập, sinh viên có thể tiết kiệm đến 23.000 USD cho gia đình hoặc tạo nền tảng tài chính tiến đến nhiều mục tiêu bền vững hơn.

Đại diện Viva Consulting Service và Trường Đại học Hoa Sen ký kết hợp tác Chương trình thực tập hưởng lương tại Mỹ, Australia. Ảnh: Viva Consulting Service

Bên cạnh đó, Viva Consulting có nhiều lộ trình khác giúp các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục học tập, làm việc và sinh sống tại Mỹ, Australia...

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viva Consulting Service và VivaGroup cho biết, qua quyết định đồng hành cùng chuỗi chương trình Hội nhập quốc tế Hoa Sen Go Global, đơn vị trở thành cầu nối giữa sinh viên Trường Đại học Hoa Sen và cơ hội thực tập, tu nghiệp hưởng lương thiết thực, mở ra con đường hội nhập toàn cầu, bám sát tiêu chí trường đặt ra.

"Với hệ thống đối tác doanh nghiệp uy tín trên khắp nước Mỹ và Australia, chúng tôi đem đến nhiều trải nghiệm, kiến thức, kinh nghiệm việc làm giúp sinh viên nâng tầm nhân hiệu, mở đường sự nghiệp", bà nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viva Consulting Service (áo đỏ) đại diện đơn vị ký kết với Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: Viva Consulting Service

Theo bà, trong thời thế hội nhập toàn cầu, ngoài bằng cấp, sinh viên Việt Nam cần phải có nền tảng tiếng Anh vững chắc và chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập, tu nghiệp tại nước ngoài để tiếp cận thị trường lao động quốc tế. Do đó, lộ trình "go global" phát triển toàn diện do Trường Đại học Hoa Sen và Viva Consulting Service xây dựng có thể giúp các bạn trẻ đáp ứng yêu cầu của thị trường, trở thành công dân toàn cầu.

Hiện nay, trước một thế giới "bất định", đặc biệt là sau Covid-19, người lao động cần chuẩn bị kiến thức và nhiều kỹ năng hơn để thích ứng nhanh trước những biến đổi, đồng thời, tạo nên lợi thế cạnh tranh cao hơn. Do đó, nhiều bạn trẻ chọn đi thực tập tại nước ngoài để trau dồi kinh nghiệm và trải nghiệm.

Với trình độ tiếng Anh giao tiếp khá trở lên, sinh viên có cơ hội đi thực tập tại nước ngoài trong thời gian từ 12- 24 tháng. Từ đó, các bạn có thể đúc kết kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế, trau dồi nhiều yếu tố để trở thành một ứng viên sáng giá trong lĩnh vực đang theo đuổi.

Nhật Lệ