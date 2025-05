VCCI kiến nghị bỏ rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

VCCI cho rằng quy định doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có kho riêng và dự trữ 1.250 tấn gây khó khăn tài chính, trái tinh thần kinh tế thị trường, nên cần bỏ.

Trong góp ý gửi Bộ Công Thương về dự thảo sửa đổi Nghị định 107/2018, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bỏ nhiều quy định bị cho là không còn phù hợp, gây khó cho doanh nghiệp, nhất là những đơn vị mới tham gia xuất khẩu gạo.

Một trong những nội dung gây tranh cãi là yêu cầu thương nhân phải sở hữu kho chứa thay vì được thuê như trước. VCCI cho rằng điều này không cần thiết nếu doanh nghiệp vẫn đảm bảo vận hành đúng và đủ năng lực dự trữ. Việc bắt buộc họ phải sở hữu kho bị xem là can thiệp vào quyền tự do kinh doanh.

Theo VCCI, nếu doanh nghiệp thuê kho chỉ để đối phó khi xin giấy phép rồi ngừng hoạt động, đây là vấn đề thực thi, không phải do quy định. Thay vì cấm đoán doanh nghiệp, nhà chức trách nên xử lý bằng pháp luật với hành vi vi phạm.

Việc yêu cầu doanh nghiệp sở hữu kho cũng khiến chi phí gia nhập thị trường tăng cao, gây khó cho nhóm công ty nhỏ và vừa, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận ngành gạo xuất khẩu và thu nhập của nông dân.

Nông dân thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ngoài ra, VCCI phản đối quy định doanh nghiệp mới phải dự trữ tối thiểu 1.250 tấn gạo trong 45 ngày kể từ khi được cấp giấy phép. Họ cho rằng khi chưa có hợp đồng xuất khẩu, điều này tạo thêm gánh nặng tài chính và khiến doanh nghiệp khó lên kế hoạch.

Lập luận rằng quy định trên giúp ổn định thị trường và bảo vệ thu nhập nông dân cũng không thuyết phục nếu chỉ áp dụng với nhóm nhỏ thương nhân mới. Nếu số lượng doanh nghiệp vi phạm lớn, quy định lại không đủ sức xử lý. Do đó, VCCI đề xuất bỏ yêu cầu dự trữ bắt buộc với thương nhân mới.

Liên đoàn này cũng nói việc doanh nghiệp không nộp báo cáo dự trữ đúng hạn là vi phạm hành chính, không nên là lý do thu hồi giấy phép - một quyền kinh doanh cơ bản của các công ty. Các lỗi như chậm báo cáo thông tin doanh nghiệp hay thay đổi thông tin cũng cần xử lý bằng biện pháp hợp lý hơn.

Theo Bộ Công Thương, tính đến tháng 2, cả nước có 158 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo. TP HCM dẫn đầu với 39 doanh nghiệp xuất khẩu, nhiều nhất cả nước.

Theo Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 3,43 triệu tấn gạo, thu về gần 1,77 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tăng 8,1% nhưng kim ngạch giảm 13,3% do giá bình quân chỉ đạt 515 USD một tấn, thấp hơn 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Thi Hà