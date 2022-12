VCBR đẩy mạnh số hóa, dẫn dòng kiều hối về Việt Nam

Công ty Kiều hối Vietcombank (VCBR) đẩy mạnh số hóa và đa dạng dịch vụ chi trả kiều hối nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2022, kinh tế thế giới chứng kiến nhiều biến động mạnh. Xung đột Nga – Ukraine, lạm phát leo thang ở nhiều quốc gia, nguy cơ suy thoái kinh tế, khủng hoảng năng lượng... hay việc Trung Quốc - quốc gia được ví là công xưởng sản xuất của thế giới, vẫn kiên trì chính sách Zero Covid-19 đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đứt gãy. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ hoạt động của tất cả ngành nghề nói chung, trong đó, có kiều hối nói riêng.

Việt Nam - quốc gia hàng năm nằm trong nhóm 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất năm 2021 theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tâm lý đa số cộng đồng người Việt tại nước ngoài đang bị tác động mạnh mẽ, sự lo lắng về thu nhập và các chi phí sinh hoạt đang tạo áp lực khá lớn, quỹ tiết kiệm giảm sút khiến lượng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam giảm xuống đáng kể.

Công ty Kiều hối Vietcombank chi trả kiều hối cho khách hàng. Ảnh: VCBR

Tại Hội nghị đối tác ngành kiều hối do VCBR tổ chức hồi tháng 8, ông Jorge De Feria - Giám đốc Vận hành của Công ty chuyển tiền Sigue thuộc top 4 công ty chuyển tiền toàn cầu, đưa ra nhận định lạc quan: "Những khách hàng gửi tiền của chúng ta đã nhiều lần chứng minh dù có nhiều khó khăn thế nào, họ sẽ vẫn quan tâm và tìm mọi cách để gửi tiền về hỗ trợ cho gia đình của mình ở quê nhà như chúng ta từng được chứng kiến trong những cuộc khủng hoảng trước đây". Vì thế, việc tạo điều kiện thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn cho người dân gửi tiền về Việt Nam là điều luôn được các công ty dịch vụ kiều hối chú trọng.

Khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và lạm phát leo thang kỷ lục, tác động xấu đến hoạt động của tất cả ngành nghề nói chung và kiều hối nói riêng, VCBR đã xác định các nguy cơ và chủ động ứng phó kịp thời. Công ty luôn cố gắng đồng hành cùng đối tác, nhằm hạn chế phần nào những tác động xấu của thị trường thông qua các chính sách hỗ trợ linh hoạt để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ các nghiên cứu và đánh giá thị trường, VCBR thấy được sự phát triển và ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ. Vì vậy, ngày 25/11 vừa qua, với mong muốn cung cấp đa dạng các dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng thuận tiện hơn, VCBR trình làng dịch vụ chi trả kiều hối vào ví điện tử nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng. VCBR có các sự lựa chọn như chi trả tại nhà, tại quầy, chuyển khoản hoặc vào ví điện tử. Nắm bắt được xu hướng gia tăng sử dụng ví điện tử trong thời gian tới, khách hàng nhận tiền kiều hồi từ VCBR sẽ được hưởng thêm nhiều ưu đãi, tiện ích.

Bằng tư duy đổi mới và chiến lược phù hợp mang tính đột phá, tháng 12, Công ty Kiều hối Vietcombank nhận giải thưởng "Công ty Kiều hối tốt nhất Việt Nam năm 2022 - Remittance Company of the Year in Vietnam" do tạp chí The Asian Banking & Finance (ABF) - Singapore trao tặng.

VCBR nhận giải "Công ty Kiều hối tốt nhất Việt Nam năm 2022 - Remittance Company of the Year in Vietnam" của tạp chí The Asian Banking & Finance (ABF). Ảnh: VCBR

Giải thưởng ABF 2022 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7 thu hút sự tham dự của hơn 140 ngân hàng và công ty tài chính đến từ 31 quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. VCBR đã vượt qua các tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiều hối để nhận giải thưởng này. Với hạng mục giải thưởng kể trên, VCBR gây ấn tượng khi tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường kiều hối Việt Nam.

Ông Trịnh Hoài Nam - Giám đốc VCBR chia sẻ: "Trong lĩnh vực kiều hối, VCBR hiện là sự lựa chọn hợp tác hàng đầu của đối tác tại Việt Nam và đang tiếp tục khẳng định vị trí, uy tín bằng những chính sách tối ưu dành riêng cho từng đối tác. Cùng với đó, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và đem lại các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng".

