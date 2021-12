Ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2021 dành cho hạng mục Sản phẩm - Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Từ khi ra mắt giữa năm 2020 đến nay, ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank của Vietcombank liên tục nhận nhiều giải thưởng lớn của các tổ chức đánh giá uy tín trong nước và trong khu vực. Ttiêu biểu như giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2020 do The Asian Banker trao tặng, giải thưởng Sao Khuê năm 2021 của Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng. Ảnh: Vietcombank

Xu hướng chuyển đổi số diễn mạnh mẽ trong tất cả các ngành kinh doanh nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng. Chủ động nắm bắt xu hướng, Vietcombank không ngừng đầu tư nguồn lực thúc đẩy thanh toán số và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Để hỗ trợ khách hàng dịch chuyển giao dịch từ kênh truyền thống sang các kênh giao dịch số, ngân hàng chú trọng cải tiến, đổi mới hệ thống kênh số, gia tăng các ưu đãi khác biệt trên kênh số, tích cực hợp tác với các công ty fintech để triển khai áp dụng các công nghệ số hóa theo xu thế thị trường. Bên cạnh đó tập trung vào ứng dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến, triển khai phuơng thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi với tiêu chuẩn an toàn bảo mật cao nhất cho người dùng như thẻ chip không tiếp xúc (contactless), phương thức thanh toán QR Pay...

Đối với kênh ngân hàng số, Vietcombank tiên phong với sự ra đời dịch vụ VCB – iB@nking, VCB Mobile B@nking từ những năm 2007 và liên tục phát triển, bổ sung các tính năng hiện đại. Trong năm 2020, Vietcombank giới thiệu ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao dịch riêng rẽ trên Internet Banking và Mobile Banking, mang đến trải nghiệm liền mạch, thống nhất. VCB Digibank giúp khách hàng đơn giản, dễ dàng hơn khi dịch vụ đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu, đồng nhất hạn mức giao dịch, lên tới một tỷ đồng một giao dịch đối với khách hàng thông thường và 3 tỷ đồng một giao dịch với khách hàng ưu tiên Vietcombank Priority.

Với kênh Ngân hàng số VCB Digibank, khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch tài chính, chuyển tiền, thanh toán và mua sắm tiện ích mỗi ngày như Chuyển tiền nhanh 24/7 gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn điện - nước - viễn thông - y tế - giáo dục – bảo hiểm, thanh toán hóa đơn tự động, nạp tiền điện thoại, thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến... Kết hợp với công cụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn OTT (OTT Alert) miễn phí được tích hợp ngay trên ứng dụng mobile của VCB Digibank, khách hàng yên tâm khi giao dịch, quản lý hiệu quả các biến động giao dịch trên tài khoản và thẻ, trong khi không phát sinh thêm chi phí nào.

Bên cạnh việc phát triển liên tục các tính năng mới phục vụ nhu cầu của khách hàng, Vietcombank luôn tập trung và ưu tiên sự an toàn trong mỗi giao dịch. Với giao dịch trên kênh VCB Digibank, Vietcombank trang bị thêm nhiều phương thức bảo mật như bảo mật đăng nhập, bảo mật giao dịch, phương thức xác thực VCB-Smart OTP và mới đây là công nghệ xác thực đăng nhập mới Push Authentication. Các hoạt động truyền thông, hướng dẫn giao dịch an toàn đúng cách cũng như cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, gian lận cũng được ngân hàng thực hiện trên nhiều kênh truyền thông khác nhau để khách hàng kịp thời nhận biết và phòng, tránh hiệu quả.

Giao diện kênh Ngân hàng số VCB Digibank. Ảnh: Vietcombank

Kể từ đầu năm 2020, khi dịch Covid19 bùng phát diện rộng, nhiều địa bàn thực hiện giãn cách, các giao tiếp trực tiếp bị hạn chế nhiều mặt thì kênh ngân hàng số nói chung và VCB Digibank nói riêng đã thể hiện vai trò, ý nghĩa thiết thực trong đời sống kinh tế xã hội. Không cần ra đường, khách hàng có thể dễ dàng giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng hầu hết các nhu cầu giao dịch tài chính.

Năm 2021 ghi dấu nhiều dịch vụ quan trọng trên kênh VCB Digibank, như dịch vụ mở tài khoản hoàn toàn theo phương thức trực tuyến sử dụng công nghệ xác thực eKYC, giúp khách hàng mới không cần đến trụ sở ngân hàng cũng có thể hoàn tất việc đăng ký và thực hiện giao dịch. Cũng từ đầu năm, Vietcombank tung 4 gói tài khoản, trong đó áp dụng cơ chế miễn phí giao dịch quan trọng cho khách hàng trên kênh số VCB Digibank. Chỉ riêng trong 11 tháng năm 2021, kênh VCB Digibank đã tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 2 triệu khách hàng mới, giá trị giao dịch tăng gần 25% của cả năm 2020. Lũy kế đến nay, Vietcombank đạt hơn 7 triệu người dùng VCB Digibank và quy mô số lượng giao dịch trung bình gần 50 triệu món mỗi tháng.

Minh Huy