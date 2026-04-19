VBA đón 6 tài năng trẻ từ kỳ Draft 2026

Sau kỳ tuyển chọn VĐV có quy mô lớn, VBA Rookie Draft 2026 tìm ra 6 tân binh cho các đội bóng rổ chuyên nghiệp tại giải VĐQG VBA.

Sau ba tuần sàng lọc, tuyển chọn, huấn luyện và thử thách thi đấu, VBA tìm ra 24 vận động viên xuất sắc tham dự VBA Rookie Draft 2026 - nơi mở ra cơ hội thi đấu chính thức dành cho các tân binh thông qua các lượt chọn VĐV từ các CLB.

Tại kỳ Draft hôm 17/4, thứ tự lựa chọn của các CLB được xác định dựa trên kết quả bốc thăm. Có 6 lượt chọn tương ứng với 6 đội và các lượt chọn này được tìm ra sau mỗi lượt quay bóng. Số quả bóng của mỗi đội sở hữu sẽ dựa trên thứ bậc của mùa giải chính năm ngoái (VBA Regular Season 2025).

Ho Chi Minh City Wings sỡ hữu nhiều cơ hội nhất (6 bóng) nhưng "chỉ" có được lượt lựa chọn thứ ba, còn Cantho Catfish chỉ có 3 bóng nhưng may mắn sở hữu lượt lựa chọn đầu tiên. Đại diện Cần Thơ chọn sao trẻ Lâm Bình Duy, còn Ho Chi Minh City Wings mang về Nguyễn Hồng Sơn. Ở lượt pick số 2, Danang Dragons chọn cầu thủ địa phương Lê Trung Bảo Khang.

Ba VĐV Lâm Bình Duy, Nguyễn Thế Đăng và Trần Minh Tiến (từ trái qua phải) hân hoan sau kỳ VBA Draft 2026 được tổ chức hôm 17/4. Ảnh: VBA

Ba VĐV còn lại được chọn là Trần Minh Tiến, Nguyễn Thế Đăng và Lee Hà Huấn (gốc Hàn Quốc) lần lượt đầu quân cho Nha Trang Dolphins, Saigon Heat và ĐKVĐ Hanoi Buffaloes. Sau sự kiện, các CLB và vận động viên có thời hạn 3 ngày để đàm phán và ký hợp đồng thi đấu. Vận động viên được ký hợp đồng sẽ được nhận phần thưởng lên đến 20 triệu đồng.

VBA Rookie Draft khép lại VBA Combine Series 2026 - chuỗi sự kiện tuyển chọn vận động viên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do VBA tổ chức, được xây dựng qua bốn giai đoạn liên tiếp từ 29/3 nhằm tìm kiếm, huấn luyện, đánh giá và mở đường cho các tài năng trẻ bước vào môi trường bóng rổ chuyên nghiệp.

Kỳ giải thứ 11 của VBA dự kiến khởi tranh từ tháng 5/2026 với nhiều điểm đổi mới trong bản quyền truyền thông, công nghệ sản xuất và chiến lược phát triển cầu thủ. FPT Play, đơn vị nắm bản quyền truyền hình của giải và là đối tác chiến lược của VBA, sẽ thí điểm sản xuất các trận đấu chất lượng cao từ mùa giải này.

Vy Anh