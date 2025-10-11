Vay tôi 1,5 tỷ đồng, ba ngày sau chú ruột mất tích

Từ việc mất 1,5 tỷ đồng, tôi nợ thêm 2,4 tỷ đồng nữa khi dính vào cờ bác, nghĩ chơi để gỡ lại.

Tôi 26 tuổi, vừa rồi là kỷ niệm buồn sau hai năm cưới. Cưới nhau về chúng tôi dồn hết số tiền mừng cưới để trả hết nợ trước đó tôi gây ra. Tôi hứa với vợ sẽ tu tâm làm ăn từ tay trắng, vợ chồng mở quán nước vỉa hè, lợi dụng mặt bằng của nhà để làm. Trời thương, may mắn nên tôi buôn bán rất tốt. Gom góp hai năm trời, vợ chồng tôi dư được chút tiền, tôi mua ôtô tặng vợ, dự định mua chung cư.

Đời chẳng ai biết trước được điều gì, lúc dư giả, tôi cho ông chú ruột mượn 1,5 tỷ đồng để đáo hạn nhà đất. Nào ngờ đưa được 3 ngày thì hay tin ông mất tích, vợ con cũng không rõ đi đâu, tài sản đã cầm cố từ bao giờ. Vì là người trong nhà nên khi cho vay, tôi không bắt chú ghi giấy nợ. Chú lại là chủ doanh nghiệp lớn nên tôi không nghi ngờ gì. Giờ mới biết tin chú nghiện cờ bạc, thua lỗ quá nhiều.

Tôi buồn rầu nhưng giờ mới thấy mình quá ngu ngốc khi lao vào cờ bạc để gỡ gạc. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại làm vậy. Từ việc mất 1,5 tỷ đồng, tôi nợ thêm 2,4 tỷ đồng nữa, phải bán xe ôtô, lấy lại tiền cọc mua chung cư, gom hết những tài sản có thể bán được, giờ tôi nợ hơn một tỷ đồng.

Ngày nào giang hồ cũng tới quấy phá, tôi chán nản quá bỏ trốn đi nơi khác, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, không lối thoát. Tôi thử liên lạc, xin khất nợ, trả từ từ nhưng không được, không có khả năng làm ra tiền ở hiện tại. Tôi phải trốn, rồi tiền cũng hao mòn. Tôi muốn đứng lên làm lại nhưng chẳng biết làm cách nào.

Chán nản cùng cực, tôi chẳng biết phải làm sao để thoát cảnh này. Vợ con tôi đành sang nhà ngoại ở nhà, con gái hơn một tuổi chưa hiểu chuyện, bố tôi mất từ lúc vợ tôi mới 8 tháng bầu. Tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ, phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quốc Hoàng