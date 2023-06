Váy siêu thực của Emma Watson khiến fan tò mò

Emma Watson diện váy phong cách siêu thực, khiến nhiều khán giả thắc mắc về trọng lực của thiết kế.

Hôm 19/6, trên trang cá nhân, ngôi sao 33 tuổi đăng ảnh chụp cùng anh trai Alex Watson. Cô diện bộ đầm dáng suông của Loewe nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023. Thiết kế màu xanh nhạt đi theo phong cách siêu thực, tạo cảm giác như đang được bay lên.

Anh em Emma Watson cùng diện trang phục tông xanh trong bộ ảnh quảng bá sản phẩm do cô và anh trai hợp tác. Ảnh: Instagram Emma Watson

Bức ảnh thu hút 1,5 triệu lượt thích và hơn 2,2 nghìn bình luận. Nhiều khán giả liên tưởng đến câu thần chú "wingardium leviosa" (bùa bay) của nhân vật Hermione Granger do Emma Watson thủ vai trong Harry Potter. Họ viết: "Bộ váy bất chấp trọng lực, như thể được yểm bùa wingardium leviosa", "Làm thế nào để chiếc váy này có thể mặc lên người mà không bị tụt xuống?", "Trông như Emma mặc váy mà quên tháo móc treo".

Không phải lần đầu thiết kế của Loewe khiến khán giả bàn tán. Trước Emma Watson, Gabrielle Union và Emma Corrin từng diện áo ngực hình bóng bay được làm bằng da theo trường phái siêu thực. Kaia Gerber mang giày độc đáo giống như được làm từ những vỏ bóng bay.

Trên thế giới, siêu thực cùng nghệ thuật trompe-l'œil đánh lừa thị giác đang là xu hướng hot, được nhiều ngôi sao yêu thích, trong đó có Cardi B, Kylie Jenner, Doja Cat, Beyoncé, Bella Hadid, Kendall Jenner.

Váy siêu thực trong show Loewe Xuân Hè 2023 Váy siêu thực trong show Loewe Xuân Hè 2023. Video: Loewe

Emma Watson đang tập trung cho dự án kinh doanh cùng anh trai. Cô ngừng diễn xuất kể từ phim Little Women cuối năm 2018. Thời gian qua, Emma thử thách bản thân ở các vai trò sản xuất, đạo diễn. Tháng 6/2020, cô được bổ nhiệm vào ban quản lý của Kering - tập đoàn thời trang xa xỉ của Pháp thâu tóm các nhà mốt như Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen. Mùa đông năm ngoái, Watson viết kịch bản và đạo diễn một video quảng cáo cho hãng Prada.

Sinh năm 1990, Emma Watson bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017).

