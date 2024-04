Váy mùa hè lấy cảm hứng từ hoa giấy

Á hậu Bùi Khánh Linh là "nàng thơ" thể hiện bộ sưu tập.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, 33 tuổi, từng ra mắt nhiều bộ sưu tập như "Flowers in the Desert", "Be Different", "Hải trình", "Bloom". Trang phục của anh được các người đẹp như Lý Nhã Kỳ, Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh yêu thích. Anh còn từng thiết kế váy cho Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg.