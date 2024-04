Vay hộ tiền giúp người nhà, tôi phải tự trả lãi

Nếu trả lãi ngân hàng và đóng tiền nhà, gần như em không còn đồng nào để sống.

Nhà em có hai anh em, em là con gái út đi làm xa nhà và chưa lập gia đình. Anh trai em có vợ và ba con nhỏ. Anh trai vỡ nợ do dính vào lô đề nên bố mẹ bán gần hết tài sản, cắm sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Anh trai phải trốn đi nơi khác làm, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Do bị áp lực quá nhiều, bố em bị bệnh nặng nằm liệt giường, mẹ phải làm trụ cột gia đình. Chị dâu em một mình nuôi ba đứa con và trả nợ ngân hàng thay bố. Thời gian học đại học, em phải đi làm thêm để tự đóng học phí.

Dù ngần ấy chuyện gây ra cho gia đình, nhưng sau khi trở về, anh trai vẫn không chịu tu chí làm ăn. Làm ở đâu một thời gian ngắn cũng nghỉ do không chịu được khổ. Tính tình anh cục cằn, thô lỗ, uống rượu vào là khóc lóc kể khổ rồi mắng chửi vợ, gia đình. Do người anh to béo lại nóng tính trong khi bố lại đang nằm liệt giường, nên không có ai đủ sức phản kháng lại. Người đàn ông có sức khỏe gây ra nợ nần nằm ườn ở nhà bật điều hòa chỉ biết ăn ngủ rồi chơi, để vợ và mẹ gần 60 tuổi đi làm để nuôi con và trả nợ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, em chuyển đi xa làm việc. Vài ngày sau khi em bắt đầu công việc mới, bố qua đời. Mẹ để số tiền phúng điếu ở trong tủ và bị mất trộm. Nhà em nghi do chính anh trai lấy cắp vì phòng mẹ không hề bị lục lọi hay xáo trộn. Nhưng nhà không có camera nên không có bằng chứng, mẹ với chị dâu lại sợ nếu báo công an, anh trai sẽ phải đi tù vì số tiền ấy cũng lớn. Vài ngày sau, anh trai nhắn tin cho em bảo là đã vay tạm được tiền cho mẹ nên em không phải lo nữa.

Được một thời gian ngắn, anh trai lại báo nhà, kêu do phải trả tiền kia hộ mẹ giờ người ta đòi nên phải đi vay lãi ngày để trả. Một lần nữa lại có xã hội đen đến nhà đòi nợ, anh trai trốn trên tầng không dám đi đâu. Giờ gia đình em hoàn toàn không còn khả năng trả nợ thêm nữa. Tuy nhiên khi em và chị dâu không có nhà, anh trai lợi dụng lòng tin của mẹ, bảo mẹ làm thủ tục vay công ty tài chính. Mẹ thương con nên lại làm và dính nợ xấu. Sau đó nhà em do xung đột với họ hàng nên muốn chuyển đi nơi khác. Vì mẹ dính nợ xấu nên muốn em đứng tên nhà và vay ngân hàng hộ thêm 500 triệu đồng để mua nhà, tiền lãi hàng tháng anh chị trả, xong thì em trao lại nhà cho mẹ.

Minh họa: AI

Do muốn giúp mẹ có nơi ở tốt hơn nên em đồng ý, tiền lãi hàng tháng gần 7 triệu đồng. Được một hai tháng đầu trả lãi đúng hạn, mấy tháng sau hầu như em đều phải bù tiền vào trước hoặc hộ một ít do anh chị đóng không đúng hạn và thiếu tiền. Em đã nhắc và nói căng rất nhiều lần, nhưng chỉ có chị dâu gửi tiền, còn anh trai vẫn không chịu đi làm, chỉ muốn ở nhà buôn bán online, thu nhập không ổn định. Đỉnh điểm là hai tháng vừa rồi, khi em liên lạc đều không nhận được hồi âm, gọi điện không nghe máy. Lãi ngân hàng mỗi tháng em đều phải trả trước do sợ dính nợ xấu nhưng mới ra trường nên lương của em chỉ tầm 12 triệu đồng, còn phải thuê nhà. Nếu trả lãi ngân hàng và đóng tiền nhà, gần như em không còn đồng nào để sống.

Về nhà, mọi người cứ dửng dưng như không, nghĩ rằng em có tiền. Em nói với mẹ, mẹ cũng khổ tâm do tiền bà đi làm thì lo ăn uống sinh hoạt cho cả nhà rồi, giờ anh chị chỉ cần đóng lãi ngân hàng hộ thôi cũng không gửi cho em. Em cảm thấy rất uất ức trước cách cư xử của anh trai, mẹ thì thương con thương cháu nên không bỏ được và cũng muốn có người ở cạnh chăm sóc khi về già. Em cũng muốn giữ lại nhà cho mẹ nhưng với tình hình hiện tại, em cảm thấy rất khó chịu. Giờ em rất muốn cho anh trai một bài học nhưng chưa biết phải làm sao mà không ảnh hưởng đến mẹ.

Khánh Vân

