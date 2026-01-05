Váy cưới thêu hoa cúc của ca sĩ 'Bốn chữ lắm'

Ca sĩ Trương Thảo Nhi mặc đầm cưới tôn dáng kết hợp khăn voan thêu họa tiết hoa cúc mang ý nghĩa bình an tại lễ cưới.

Giọng ca Bốn chữ lắm diện trang phục phong cách nhẹ nhàng tại tiệc cưới ở quê nhà Khánh Hòa, tối 4/1. Stylist Trịnh Bảo Thịnh chuẩn bị váy cưới dựa trên sở thích của Trương Thảo Nhi.

Anh cho biết cô dâu thích hoa cúc trắng, tượng trưng sự thư thái và niềm hy vọng. Khi lên ý tưởng, anh bàn bạc cùng thương hiệu váy cưới và cộng sự để tạo diện mạo nổi bật cho cô dâu. Đầm có phom dáng ôm sát tôn vai trần, đính hoa hồng 3D ở hông và eo. Chiếc khăn voan đi kèm thêu hàng chục bông hoa do nhà thiết kế Công Anh thực hiện thủ công trong một tháng.

Cô dâu nói hài lòng khi lần đầu nhìn thấy chiếc đầm, cảm thấy tự tin khi mặc trong ngày cưới. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Đám cưới của Trương Thảo Nhi diễn ra nhẹ nhàng, chủ yếu gồm người thân, họ hàng. Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cùng cô dâu hát Bốn chữ lắm - nhạc phẩm do anh sáng tác, từng góp phần lớn đưa tên tuổi Trương Thảo Nhi đến gần công chúng lúc cô mới vào nghề. Thảo Nhi tiết lộ quen chồng - nhạc công Quốc Huy - khi anh và các thành viên ban nhạc On Air hỗ trợ cô diễn bài hát tại một sân khấu.

Quốc Huy cầu hôn Trương Thảo Nhi hồi cuối năm 2025, sau đó cả hai nhanh chóng bàn bạc kế hoạch về chung một nhà. Ngày 3/1, họ tổ chức lễ tại nhà thờ ở Cam Ranh. Cô dâu, chú rể sẽ làm thêm lễ cưới tại Bình Phước (ngày 11/1) - quê Quốc Huy và TP HCM (20/1) để chung vui cùng bạn bè trong showbiz.

Trương Thảo Nhi, 34 tuổi, được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012. Rời cuộc thi, cô có bản hit đầu tiên Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng sáng tác) kết hợp Trúc Nhân, phát hành năm 2014. Đến nay, MV đạt gần 150 triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2016, cô đoạt á quân cuộc thi Sing my song (Bài hát yêu thích). Trương Thảo Nhi theo đuổi dòng nhạc country pop, chơi tốt các nhạc cụ như piano, organ, guitar.

Nhiều năm trở lại đây, Trương Thảo Nhi tích cực trở lại làng nhạc, ra mắt nhiều sản phẩm nhưng hiệu ứng chưa mạnh so với hit đầu tay. Cuối năm 2024, cô phát hành Đánh bắt cá xa bờ - ca khúc tự sáng tác nhưng gây tranh luận khi bị khán giả nhận xét ca từ vô nghĩa, nghe không rõ lời. Cuối năm 2025, cô kết hợp Tăng Phúc trong MV Xem như, hút triệu view.

MV "Bốn chữ lắm" của Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân MV "Bốn chữ lắm" của Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân. Video: YouTube Trúc Nhân

Tân Cao