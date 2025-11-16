Váy áo tweed phong cách Pháp của Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025 Douceur de Tweed, khai thác tweed - chất liệu kinh điển trong lịch sử thời trang thế giới.
Bằng các kỹ thuật dệt, nhà thiết kế làm mới tweed giúp vải trở nên mềm và nhẹ hơn, khi mặc có cảm giác thoải mái, dễ chịu mà vẫn giữ được phom và độ ấm.
Người mẫu Nàng Mơ thể hiện một bộ cánh màu hồng pha xanh lá, gồm blazer ngắn và chân váy bút chì theo phong cách cổ điển.
Váy áo tông xanh trầm cho dân công sở thêm bắt mắt và trẻ hơn nhờ nơ lớn.
Áo khoác chiết eo là một trong những xu hướng hot của thế giới năm nay, được Đỗ Mạnh Cường lăng xê với màu cỏ úa. Dáng áo này tạo đường cong, giúp người mặc che khuyết điểm eo bánh mỳ.
Bộ sưu tập phát triển các phom dáng cơ bản lấy cảm hứng từ phong cách Parisian thanh lịch, gồm áo khoác dáng lửng, váy midi, chân váy chữ A, quần ống suông, đầm suông tối giản.
Các trang phục mang tính ứng dụng và tiện lợi, có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, dự tiệc.
Bảng màu hướng đến tông nhẹ nhàng và tươi sáng, phù hợp với tông da của người châu Á, gồm trắng, hồng, be, xanh pastel, xen kẽ sắc đen.
Nhà thiết kế gợi ý kết hợp trang phục cùng dây chuyền hoặc đai ngọc trai nhân tạo theo tinh thần Pháp.
Ngoài trang sức ngọc trai, các cô gái có thể dùng huy hiệu cài áo, khuyên tai mạ vàng phong cách cổ điển, nhằm tạo vẻ retro.
Ý Ly
Ảnh: Sixdo