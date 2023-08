Váy áo tôn đường cong của mẫu nội y Emily Ratajkowski

Thời trang thảm đỏ của Emily Ratajkowski

Thời trang thảm đỏ của Emily Ratajkowski. Video: Elle

Emily Ratajkowski sinh năm 1991, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Cô nổi tiếng là người mẫu nội y trước khi diễn cho nhiều nhà mốt lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Versace. Ngoài làm mẫu, cô còn diễn xuất, đóng các phim: Gone Girl, We Are Your Friends, Cruise, I Feel Pretty, Welcome Home.