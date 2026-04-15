Váy áo tôn đường cong của bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh

Hậu vệ Văn Thanh gây chú ý khi cầu hôn Trần Bích Hạnh trong sinh nhật tuổi 30, tối 14/4. Trên trang cá nhân, anh nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ. Anh chuẩn bị nhẫn kim cương, quỳ gối cầu hôn bạn gái trên bãi biển và được cô đồng ý.
Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), trưởng thành từ học viện HAGL - Arsenal - JMG. Anh đạt nhiều thành tích cùng U19, U23 Việt Nam và cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019... Anh khoác áo HAGL từ năm 2015 đến 2023 rồi chuyển ra thủ đô, chơi cho CLB Công an Hà Nội và giành vô địch V-League 2023.
Trần Bích Hạnh sinh năm 1994, quê Nam Định, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cả hai hẹn hò kín tiếng từ năm 2023, đến năm 2025 mới công khai. Cả hai dự định tổ chức lễ cưới ngày 20/6.
Bích Hạnh đang kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ và nhà hàng. Cô đam mê tập gym, chơi pickleball, chụp ảnh, làm đẹp và du lịch.
Nhờ tập luyện thường xuyên trong nhiều năm, Bích Hạnh có hình thể cân đối, gọn gàng và săn chắc. Cô cho biết trước đây từng nặng 70 kg, sử dụng phương pháp thiếu lành mạnh để giảm 27 kg trong 17 tuần, khiến sức khỏe ảnh hưởng. Sau đó, cô điều chỉnh lại ăn uống, tập gym, dần dần có cơ bụng sáu múi.
Bích Hạnh thường áp dụng phong cách trang điểm Douyin của Trung Quốc, được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng suốt ba năm nay.
Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, ưu tiên những thiết kế ôm dáng, xẻ ngực, thắt eo.
Thời trang dạo biển của người đẹp 32 tuổi với đầm khoét ngực sâu kết hợp bikini.
Trên trang cá nhân, Bích Hạnh chia sẻ phong cách dạo phố đơn giản với váy chữ A, áo phông, chân váy mini, tạo điểm nhấn bằng túi mang logo Chanel, Hermes, Goyard.
Người đẹp thường phối đồ với phụ kiện mảnh, mang chi tiết như nơ, hoa, gấu, giúp diện mạo thêm nữ tính.
Trang phục dạo phố tôn eo với áo quây ngực và quần jeans ống loe cạp cao.
Cô thể hiện phong cách Y2K qua váy xếp bèo, nhấn bằng túi Dior.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp