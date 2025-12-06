Váy áo 'tái sinh từ tro tàn' của Đỗ Long

Anh giới thiệu 74 trang phục tại show diễn tối 5/12, quy tụ hàng trăm người mẫu và khách mời. Nhà thiết kế chọn tầng cao nhất thuộc một tòa nhà 240 m nằm ở trung tâm thành phố, biến không gian với cấu trúc bê tông trở thành sàn diễn.
Anh giới thiệu 74 trang phục tại show diễn tối 5/12, quy tụ hàng trăm người mẫu và khách mời. Nhà thiết kế chọn tầng cao nhất thuộc một tòa nhà 240 m nằm ở trung tâm thành phố, biến không gian với cấu trúc bê tông trở thành sàn diễn.
Đỗ Long lấy cảm hứng từ tàn tro sau đám cháy để thực hiện bộ sưu tập. Anh nói: "Khi nhìn vào hình ảnh này, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt mà ẩn chứa sức sống, có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Với tôi, đó là hành trình tái sinh, cũng giống như điều đẹp đẽ thường hình thành từ thử thách, khát khao".
Phần đầu, nhà mốt sử dụng bảng màu gồm đen than, nâu đất trên nền chất liệu da để sáng tạo các trang phục. Người mẫu Võ Hoàng Yến mở màn với chiếc áo choàng dài kết hợp mũ lông, boots.
Người mẫu Huỳnh Tú Anh diện áo lông kết hợp chân váy da tạo nên sự đối nghịch.
Á hậu Ngọc Thảo diện thiết kế với các dải da tối màu ôm sát cơ thể theo chuyển động xoáy.
Á hậu Lệ Hằng thể hiện chân váy da ngắn cùng jacket dựng phom cao cổ. Chiếc túi oversized lông xù làm điểm nhấn, tăng sự tương phản về chất liệu.
Nhà mốt xử lý da thủ công bằng kỹ thuật đan, đắp, xếp tầng và tạo độ bóng tựa vết than còn sót lại sau đám cháy. Đỗ Long sử dụng thêm kim loại nhẹ, chuỗi mắt xích đeo ở lưng như một lớp giáp trang trí.
Ở phần sau, tinh thần bộ sưu tập chuyển sang sự tươi mới hơn thông qua các trang phục làm bằng chất liệu lụa, ren và lưới mảnh. Minh Triệu mở đầu trong trang phục xuyên thấu, xẻ ngực sâu kết hợp áo choàng lông.
Các bảng màu như vàng, đỏ được Đỗ Long đưa vào bộ sưu tập để thể hiện tinh thần trỗi dậy, nhiều sức sống. Phần ren được thêu nối như những vệt tro mờ.
Nhà mốt ứng dụng kỹ thuật draping trên thun, dựng phom 3D cổ cao hay đầm dáng đuôi cá.
Trang phục với khoen kim loại trên sàn diễn.
"Cuộc chơi" tua rua trên sàn diễn của Đỗ Long.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhà thiết kế cung cấp