Váy áo 'tái sinh từ tro tàn' của Đỗ Long

Anh giới thiệu 74 trang phục tại show diễn tối 5/12, quy tụ hàng trăm người mẫu và khách mời. Nhà thiết kế chọn tầng cao nhất thuộc một tòa nhà 240 m nằm ở trung tâm thành phố, biến không gian với cấu trúc bê tông trở thành sàn diễn.

Váy áo 'tái sinh từ đống tro tàn' của Đỗ Long

Đỗ Long lấy cảm hứng từ tàn tro sau đám cháy để thực hiện bộ sưu tập. Anh nói: "Khi nhìn vào hình ảnh này, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt mà ẩn chứa sức sống, có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Với tôi, đó là hành trình tái sinh, cũng giống như điều đẹp đẽ thường hình thành từ thử thách, khát khao".