Váy áo lãnh Mỹ A trên sàn diễn Milan của nhà mốt Việt

Phan Đăng Hoàng sắp xếp các tầng vải tựa lớp sơn phủ lên nhau. Theo nhà thiết kế, phong cách của Nguyễn Gia Trí có nét riêng khi gửi gắm nỗi niềm, suy tư, tình cảm. "Điều này thôi thúc tôi sáng tạo. Thông qua thời trang, tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế các nét đẹp trong văn hóa Việt", anh nói.