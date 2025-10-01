Váy áo lãnh Mỹ A trên sàn diễn Milan của nhà mốt Việt

Ngày 28/9, anh giới thiệu bộ sưu tập Lacquer, đánh dấu lần thứ hai xuất hiện tại sàn diễn quốc tế.
Phan Đăng Hoàng sử dụng các chất liệu truyền thống, trong đó có lãnh Mỹ A, được ví von là "nữ hoàng của các loại tơ tằm".
Nhà thiết kế tận dụng ưu điểm của chất liệu gồm độ bóng tự nhiên, sắc đen sâu, phối với các mảng đan lát thủ công.
Các kiểu váy được thực hiện thủ công, trong đó có kỹ thuật mài sáng.
Phan Đăng Hoàng cùng êkíp tới An Giang - nơi sản sinh ra lãnh Mỹ A - để chọn chất liệu. Anh cho biết mùa vừa qua, sản lượng trái mặc nưa không nhiều nên bà con không sản xuất được nhiều vải.
Nhà mốt còn lấy cảm hứng từ tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí để sáng tạo bộ sưu tập.
Phan Đăng Hoàng không sợ bị lặp lại khi tiếp tục khai thác yếu tố hội họa trong thời trang. Trước đó, anh từng giới thiệu bộ sưu tập dựa trên các bức họa của Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ hay nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị.
"Tôi rung động khi đứng trước các bức họa lột tả nét đẹp con người, cảnh vật, quê hương Việt Nam như bến nước, gốc đa, mái đình, hàng tre của danh họa Nguyễn Gia Trí", nhà thiết kế nói.
Phan Đăng Hoàng sắp xếp các tầng vải tựa lớp sơn phủ lên nhau. Theo nhà thiết kế, phong cách của Nguyễn Gia Trí có nét riêng khi gửi gắm nỗi niềm, suy tư, tình cảm. "Điều này thôi thúc tôi sáng tạo. Thông qua thời trang, tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế các nét đẹp trong văn hóa Việt", anh nói.
Nhà mốt còn ứng dụng kỹ thuật draping thủ công, wash jeans, thêu tay, đính kết trên nền chất liệu như da, nhung, đũi. Êkíp mất nhiều tháng làm việc tại xưởng, mỗi ngày khoảng 16 giờ để hoàn thiện các công đoạn.
Lần đầu tiên, Phan Đăng Hoàng đưa lên sàn diễn các mẫu thiết kế dành cho nam.
Nhà thiết kế chào kết show trong tiếng vỗ tay của các khách mời. Bộ sưu tập sau đó xuất hiện trên tạp chí thời trang Madame Figaro của Pháp.
Phan Đăng Hoàng, 25 tuổi, quê Nghệ An. Anh nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) năm 2018 và tốt nghiệp bằng xuất sắc. Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập như A Dose Of Yoy lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian của trẻ em, La Peinture (Bức họa). Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour và siêu mẫu Naomi Campbell từng đến xem buổi giới thiệu Quintessence tổ chức tại Italy năm 2021. Tháng 5/2024, Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt duy nhất được Forbes vinh danh "Nghệ sĩ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng ở châu Á".
Tân Cao
Ảnh, video: Nhà thiết kế cung cấp