Váy áo khi mang bầu của mỹ nhân 'Tuổi nổi loạn'

Pattie diện trang phục đơn sắc kiểu dáng năng động trong loạt ảnh thông báo mang thai. Hình ảnh nhận gần một triệu lượt thích và 12.000 bình luận trên Instagram.

Dan Worrawech Danuwong, 40 tuổi, được gọi là "ngôi sao đa tài". Anh hoạt động từ năm 17 tuổi, là giọng ca chính nhóm nhạc huyền thoại Thái Lan - D2B, giỏi vũ đạo, nhạc cụ (piano, sáo, guitar), tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan thuộc nằm lòng.

Về diễn xuất, Dan tham gia hơn 50 phim, được giới chuyên môn nước này đánh giá cao. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the Rain, Fabulous 30 the Series, I Sea U, Love Beyond Frontier và Blacklist.

Pattie, 33 tuổi, tên thật Ungsumalynn Sirapatsakmetha, là người Thái gốc Hoa, làm mẫu ảnh từ năm 16 tuổi. Cô có lượng fan đông đảo nhờ tiếng vang của phim Tuổi nổi loạn bản điện ảnh lẫn truyền hình, vai lớp trưởng học giỏi, ngoan hiền, Chuyện tình Bangkok, Hoàng cung.