Váy áo giúp Thúy Hạnh tôn dáng

Hôm 23/9, Thúy Hạnh chia sẻ loạt ảnh cô và con gái lớn (tên thân mật là Suli) tham quan thành phố cảng La Spezia ở Bắc Italy. Người mẫu chọn phong cách bohochic với áo cánh dơi, quần short và mốt dép "cục gạch".
Hai mẹ con sang Italy từ đầu tháng 9 để làm thủ tục, tranh thủ nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ở. Suli, 18 tuổi, theo học ngành Fashion Marketing & Business tại trường NABA - Nuova Accademia di Belle Arti thuộc vùng Lombardy.
Trong suốt chuyến đi, cô đều chọn đồ ngắn và giày dép đế bánh mỳ, vừa tôn chiều cao vừa vững chân.
Người đẹp 47 tuổi, quê Hà Nội, là một trong số người mẫu hàng đầu ở làng mốt Việt thập niên 1990. Cô kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang năm 2006. Gia đình sống trong biệt thự 200 m2 ở TP HCM. Thúy Hạnh từng làm giám khảo nhiều chương trình như Hoa hậu Trái đất 2009, Vietnam’s Got Talent, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019.
Bước sang độ tuổi trung niên, Thúy Hạnh giữ sắc vóc gọn gàng. Cô cho biết tập yoga nhiều năm để duy trì sự dẻo dai, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, cô còn tập gym để tạo rãnh bụng số 11, giúp cơ thể săn chắc, đồng thời giữ cân hiệu quả.
Trên trang cá nhân của cô, nhiều khán giả khen người đẹp trẻ trung so với tuổi. Thúy Hạnh nói xem hai con gái như bạn thân, ba mẹ con thường rủ nhau đi ăn uống, mua sắm, tâm sự, nhờ vậy cô cũng trẻ ra. Đam mê thời trang từ nhỏ, cô vẫn giữ thói quen phối đồ tươm tất trong đời sống hàng ngày, hay mỗi lần đi du lịch, chụp hình. Người mẫu ưu tiên đồ ngắn như váy midi, quần shorts, kết hợp ăn ý với thắt lưng, bốt, mũ, dây chuyền và túi xách, tạo nên những phong cách đặc trưng.
Thúy Hạnh và con gái Suli chọn đồ dự sự kiện.
Gần đây, cô chuộng phong cách du mục, thường diện bốt cao bồi, túi tua rua, chân váy maxi, thắt lưng da to bản, váy áo đan móc. Cách phối hợp nhịp nhàng giữa đồ rộng và ôm giúp cô tạo nên những bộ cánh phóng khoáng, đẹp mắt.
Thúy Hạnh cho biết thích mặc áo cánh dơi vì trông phong cách mà vẫn tạo được sự thoải mái.
Ngoài vải sợi đan móc, len dệt kim, ren, cô còn thích chất liệu voan mềm.
Trong một chuyến du lịch châu Âu, cô chọn váy ren ngắn và mũ tai bèo lưới giống cách mặc của giới trẻ. Nhiều người nhận xét cách mặc khiến cô trẻ hơn chục tuổi.
Khi đi sự kiện, Thúy Hạnh (trái) thường diện đầm xuyên thấu, trễ vai hay đuôi cá, tôn hình thể tối đa.
Tại show thời trang tháng 5 ở TP HCM, cô ghi điểm với đầm sequin hở lưng của Chung Thanh Phong, phối kiểu tóc đuôi ngựa.
Bộ đầm đuôi cá dựng phom corset giúp Thúy Hạnh tạo tỷ lệ thân hình đồng hồ cát.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp