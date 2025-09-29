Váy áo giúp Thúy Hạnh tôn dáng

Hôm 23/9, Thúy Hạnh chia sẻ loạt ảnh cô và con gái lớn (tên thân mật là Suli) tham quan thành phố cảng La Spezia ở Bắc Italy. Người mẫu chọn phong cách bohochic với áo cánh dơi, quần short và mốt dép "cục gạch".

Hai mẹ con sang Italy từ đầu tháng 9 để làm thủ tục, tranh thủ nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ở. Suli, 18 tuổi, theo học ngành Fashion Marketing & Business tại trường NABA - Nuova Accademia di Belle Arti thuộc vùng Lombardy.