Váy áo giúp Lưu Gia Linh 'ăn gian' tuổi

Trước đó, diễn viên nhận "mưa" lời khen nhan sắc, "như ở tuổi 40" khi diện đầm xếp tầng đính kết cầu kỳ, tại sự kiện ở Hàng Châu.

Lưu Gia Linh gia nhập làng giải trí năm 1982, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như A Phi chính truyện, Hào môn dạ yến, Đông thành tây tựu, Kim chi ngọc diệp, Đông Tà Tây Độc, Hải thượng hoa, loạt phim Vô gian đạo, 2046.