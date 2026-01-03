Váy áo giúp Lưu Gia Linh 'ăn gian' tuổi

Sao Hong Kong lăng xê phong cách da thuộc với trang phục, phụ kiện của nhà mốt Louis Vuitton, ở hoạt động tháng 11/2025. Chiều cao 1,67 m cùng vóc dáng thon gọn giúp Gia Linh chinh phục mọi phong cách.
Ở sự kiện cuối tháng 10 năm ngoái, minh tinh thu hút mọi ống kính với đầm xẻ ngực của M Essential - thương hiệu thời trang nội địa Trung Quốc, tạo điểm nhấn diện mạo cùng bộ trang sức truyền thống Ciga Long.
Lưu Gia Linh tạo dáng trước ống kính. Video: Bilibili
Trước đó, diễn viên nhận "mưa" lời khen nhan sắc, "như ở tuổi 40" khi diện đầm xếp tầng đính kết cầu kỳ, tại sự kiện ở Hàng Châu.
Lưu Gia Linh gia nhập làng giải trí năm 1982, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như A Phi chính truyện, Hào môn dạ yến, Đông thành tây tựu, Kim chi ngọc diệp, Đông Tà Tây Độc, Hải thượng hoa, loạt phim Vô gian đạo, 2046.
Bên cạnh trang phục họa tiết, màu sắc nổi bật, Lưu Gia Linh nhiều lần xuất hiện với set đồ đơn sắc, kiểu dáng cơ bản. Túi Longchamp là một trong những phụ kiện yêu thích của minh tinh.
Diễn viên hướng đến phong cách sang trọng ở sự kiện hôm 22/10/2025. Đầm cape trung tính phối ăn ý với găng tay và boots da nhăn.
Gia Linh cùng bạn đời - tài tử Lương Triều Vỹ - dự ra mắt bộ sưu tập thời trang tại Thượng Hải, Trung Quốc, tối 13/6/2025. Minh tinh chọn trang phục đơn sắc pha chất liệu xuyên thấu còn Triều Vỹ phối đồ đơn giản với sơmi và quần Tây. Theo Epaper, vẻ bẽn lẽn của Lương Triều Vỹ đối lập với phong thái mạnh mẽ, tự tin của vợ.
Cặp sao diện đơn giản, trẻ trung khi nghỉ dưỡng ở biển.
Theo Setn,vợ chồng Lưu Gia Linh giàu có, sở hữu các bất động sản tổng trị giá hơn 920 triệu HKD (118 triệu USD). Những năm gần đây, đôi diễn viên đều hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Lương Triều Vỹtham gia nhiều dự án phim Hoa ngữ lẫn Hollywood. Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng đồng thời kinh doanh lĩnh vực thời trang.
Như Anh
Ảnh: Weibo Lưu Gia Linh