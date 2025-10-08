Váy áo dự tuần thời trang của vợ tỷ phú Jeff Bezos

Ngồi hàng ghế đầu show Balenciaga hôm 5/10, Lauren Sanchez và Georgina Rodriguez - bạn gái Ronaldo - cùng chọn trang phục đen với nhẫn kim cương. Theo Pagesix, tổng giá trị hai chiếc nhẫn lên tới 12 triệu USD. Ảnh: Mega
Trước đó một ngày, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos xuất hiện trên đường phố Paris trong hai bộ đồ màu xám. Sanchez diện áo peplum và váy suit vintage của John Galliano thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1995. Nhà sáng lập Amazon mặc tông xuyệt tông với vợ. Ảnh: Backgrid
Lauren Sanchez trở nên nổi tiếng khi hẹn hò và cưới tỷ phú Jeff Bezos - ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Cô từng là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2019, sau khi chia tay người cũ.
Từ đầu tháng 9 đến nay, đôi uyên ương dành thời gian dự các sự kiện ở ba tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm New York, Milan và Paris Fashion Week. Vogue nhận xét Lauren Sanchez ngày càng biết cách chọn đồ, nâng cấp gu mặc.
Từ đầu tháng 9 đến nay, đôi uyên ương dành thời gian dự các sự kiện ở ba tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm New York, Milan và Paris Fashion Week. Vogue nhận xét Lauren Sanchez ngày càng biết cách chọn đồ, nâng cấp gu mặc.
Tại sự kiện của Chanel, vợ tỷ phú mặc cả bộ của nhà mốt Pháp, gồm áo ba lỗ, chân váy xuyên thấu, nhấn bằng đai xích vintage. Ảnh: GC Images
Cựu MC diện phong cách sang trọng, quyến rũ với đầm ren trễ vai của Oscar de la Renta tại buổi tiệc gây quỹ của tập đoàn Kering trong khuôn khổ New York Fashion Week. Cô tạo vẻ lộng lẫy bằng khuyên tai và nhẫn kim cương 20-30 carat. Ảnh: WWD
Cũng trong sự kiện này, cô làm mới hình ảnh bằng đầm đuôi cá satin màu vàng bơ - một trong những màu hot nhất năm. Nhiều người nhận xét cô diện đầm đơn sắc đẹp hơn trang phục có họa tiết dày đặc. Ảnh: AFP
Tháng 7, cô là khách VIP trong show Haute Couture Thu Đông 2025 của Balenciaga ở Tuần thời trang cao cấp Paris. Người đẹp 56 tuổi diện áo khoác tối giản, nhấn bằng phụ kiện độc đáo - túi hình cốc cà phê giá 6.000 USD. Ảnh: Balenciaga
Đến xem các show ở Milan Fashion Week Thu Đông 2024, người đẹp thể hiện phong cách thanh lịch bằng sơ mi kèm chân váy đen, blazer trắng, sandals quai mảnh và tất da chân. Ảnh: GC Images
Ở show Versace Thu Đông 2023, cô chọn váy mini trang trí bằng thắt lưng. Ảnh: Instagram Lauren Sanchez
Trong lần tới xem show Xuân Hè 2024 của Staud, Lauren Sanchez diện váy đính pha lê, họa tiết chòm sao của nhà mốt Mỹ, cùng sandal màu bạc cao 13 cm và túi Hermes. Thiết kế cổ vuông ôm cơ thể theo phong cách cổ điển, giúp cô tôn dáng. Ảnh: The Image Direct
