Váy áo dự tuần thời trang của vợ tỷ phú Jeff Bezos

Từ đầu tháng 9 đến nay, đôi uyên ương dành thời gian dự các sự kiện ở ba tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm New York, Milan và Paris Fashion Week. Vogue nhận xét Lauren Sanchez ngày càng biết cách chọn đồ, nâng cấp gu mặc.

Giữa tháng 9, đến dự tiệc của tạp chí The Cut ở Tuần lễ thời trang New York, Sanchez chọn váy ngắn satin màu kem, áo khoác da nâu và dép cao gót nhựa trong suốt. Tỷ phú 61 tuổi diện bộ suit bóng màu tím than. Ảnh: GC Images