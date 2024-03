Váy áo của diễn viên nặng 140 kg

Nghệ sĩ 38 tuổi, sinh ở Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ), xuất thân từ sân khấu nhạc kịch Broadway. Theo CBS News, Randolph từng theo học Đại học Temple, chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc cổ điển và opera. Tuy nhiên vào năm cuối, cô chuyển sang học nhạc kịch. Sau khi tốt nghiệp, diễn viên đăng ký vào khoa Kịch nghệ Đại học Yale, lấy bằng thạc sĩ năm 2011. Cô tạo dấu ấn với các phim: On Becoming a God in Central Florida, Empire, Office Christmas Party, High Fidelity, The Lost City, On the Come Up, The Holdovers.