Váy áo công sở cắt xẻ của nhà thiết kế Việt

Vy Nguyễn 25 tuổi, sinh ra tại Hà Nội. Năm 2023, cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Fashion Institute of Technology (FIT), một trong những học viện nổi tiếng về thiết kế và mỹ thuật ở Mỹ. Trước khi tổ chức show đầu tiên, cô có nhiều năm thực tập tại các hãng mốt tên tuổi như Dion Lee, Grace Ling và Yeon Studio. Ngoài làm giám đốc sáng tạo cho thương hiệu riêng, cô còn làm việc tại một công ty thời trang thể thao ở New York.