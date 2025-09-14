Váy áo công sở cắt xẻ của nhà thiết kế Việt

Bộ sưu tập Continuum ra mắt hôm 12/9 mang tinh thần thanh lịch pha táo bạo, đem tới góc nhìn khác về thời trang công sở. Sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần thời trang New York Xuân Hè 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 16/9.
Nhà thiết kế sử dụng những đường cắt sâu ở ngực, khoảng hở ở lưng theo phong cách cut-out được thế giới ưa chuộng trong những năm gần đây. Cô lăng xê mốt khoe nội y với váy áo xuyên thấu, bra top nhỏ xíu chưa đầy gang tay.
Bất đối xứng - một trong những mốt hot nhất bên cạnh cut-out - cũng được áp dụng trên áo blouse, đầm midi chữ A. Nhà thiết kế thêm dây rút ở tay áo dài quá khổ, làm bật lên nét phóng khoáng.
Crop top phối chân váy midi được cho là phù hợp tiệc tùng hơn đi làm. Tuy nhiên, Vy Nguyễn cho rằng môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở của thế hệ mới có thể chấp nhận kiểu mặc này.
Gilet và chân váy xếp ly vốn là trang phục quen thuộc của giới văn phòng, nay được thay diện mạo mới bằng đường khoét sâu ở ngực và hông tạo thành bodysuit, váy cạp trễ siêu ngắn.
Bảng màu bộ sưu tập gồm hai màu đen, trắng kinh điển, xử lý trên chất liệu như ren, chiffon, lụa.
Ngoài một số thiết kế thường ngày, show còn đem tới trang phục dự tiệc tối giản, nhấn vào đường cắt cúp sắc sảo.
Vy Nguyễn 25 tuổi, sinh ra tại Hà Nội. Năm 2023, cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Fashion Institute of Technology (FIT), một trong những học viện nổi tiếng về thiết kế và mỹ thuật ở Mỹ. Trước khi tổ chức show đầu tiên, cô có nhiều năm thực tập tại các hãng mốt tên tuổi như Dion Lee, Grace Ling và Yeon Studio. Ngoài làm giám đốc sáng tạo cho thương hiệu riêng, cô còn làm việc tại một công ty thời trang thể thao ở New York.
Ý Ly
Ảnh, video: Cindy