Váy áo cảm hứng từ phim 'Tâm trạng khi yêu'

Nhà thiết kế cho biết muốn tái hiện sự lãng mạn và bí ẩn dưới ánh đèn neon trong In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu) của đạo diễn Vương Gia Vệ. "Trong phim, những con hẻm hẹp, khu chợ đêm nhộn nhịp ám ảnh tôi. Thấp thoáng trong đó là những câu chuyện tình, vẻ thanh lịch và quyến rũ vượt thời gian của thẩm mỹ phương Đông", Hà Linh Thư nói.