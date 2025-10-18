Thứ bảy, 18/10/2025
Váy áo cảm hứng bánh bò, bánh khọt

TP HCMNhà thiết kế Nguyễn Minh Công giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các loại bánh dân gian miền Tây tại triển lãm "Miệt cù lao".

Dự án của Nguyễn Minh Công từng lập kỷ lục vào năm 2021 với nội dung người đầu tiên trong nước sáng tạo thời trang từ ẩm thực miền Tây. Lúc đó, anh giới thiệu bộ sưu tập mini làm bằng chất liệu là món ăn dân gian Nam Bộ. Một số mẫu thiết kế dừng lại ở bản vẽ và mô hình thu nhỏ. Sau bốn năm, anh biến mô hình thành trang phục trình diễn, đồng thời mở triển lãm cá nhân, đánh dấu 10 năm làm nghề, kéo dài từ ngày 15/10 đến 15/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Bộ sưu tập gồm 20 thiết kế đặt tên theo từng món bánh như cuốn ngọt, da lợn, bèo ngọt, tằm khoai mì, lá mít, tráng rế, đúc gân, tằm bì, khọt, chuối hấp hay các món khác như chè sương sa hạt lựu, xôi bắp hầm, mứt dừa, xôi vị.

Lần đầu tiên, khán giả chiêm ngưỡng bánh dân gian qua ngôn ngữ thời trang hiện đại. Nguyễn Minh Công nói quá trình thực hiện dự án gặp nhiều thử thách nhưng quyết tâm bởi xem đây là lời tri ân gửi đến tuổi thơ và quê hương - vùng đất nuôi dưỡng, vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho anh.

Anh chia triển lãm thành hai khu vực gồm Vùng ký ức - nơi trưng bày các trang phục. Với Bếp xưa, Nguyễn Minh Công tái hiện căn bếp - nơi khách tham quan có thể thưởng thức các món bánh, uống trà sen. Nhà thiết kế đầu tư phần không gian bằng cách dựng lại khung cảnh tựa miền sông nước thu nhỏ với hình ảnh mái nhà, rặng chuối, chiếc cầu treo.

Anh dùng sắc cam đỏ ở một góc của căn phòng để mô phỏng hoàng hôn buông trên những dòng phù sa, gợi cảm xúc yên bình.

Nhà thiết kế và cộng sự từng thất bại hàng chục lần trong quá trình thực hiện, mới tìm ra chất liệu phù hợp để diễn tả bột nếp, vỏ bánh, nhằm tạo độ chân thật, đồng thời giữ tinh thần thời trang.

Các hoa hậu, á hậu trình diễn trang phục thuộc bộ sưu tập tại ngày khai mạc, tối 15/10.

Các hoa hậu, á hậu tham gia trình diễn một số trang phục thuộc bộ sưu tập tại ngày khai mạc. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mở màn với trang phục Bánh xèo, thiết kế theo phom dáng bồng xòe, sắc vàng chủ đạo, nhấn thêm họa tiết rau xanh.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh thể hiện trang phục Bánh khọt với các chi tiết ôm sát. đuôi cá.

Hoa hậu Kiều Duy catwalk với trang phục Bánh lọt, nổi bật với hai tông màu trắng và xanh nhạt. Các chi tiết đính lên váy gợi nhớ từng sợi bánh trong món ăn quen thuộc của nhiều người. Trang phục Bánh đúc gân do Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng trình diễn. Nhà mốt sử dụng kỹ thuật xếp ly và phối màu đa dạng, tạo hiệu ứng tầng lớp bắt mắt.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo thể hiện trang phục Bánh kẹp trái tim. Còn Phạm Ngọc Phương Anh diễn Mứt dừa nhiều màu sắc.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khép lại show với trang phục Bánh tráng rế. Lớp ren tone trắng được nhà mốt làm theo tầng, kết hợp độ cong của phần khung, tạo nên sự mềm mại.

Nguyễn Minh Công bật khóc khi bố mẹ từ Cần Thơ lên TP HCM để chúc mừng. Anh nói xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè, giới mộ điệu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - nhận xét Nguyễn Minh Công đã kết nối được tinh thần dân gian và thời trang đương đại bằng sự tỉ mỉ, đặt để nhiều cảm xúc.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, 30 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa thiết kế thời trang Đại học quốc tế Hồng Bàng. Anh từng lọt vào top 5 cuộc thi thiết kế thời trang Project Runway 2014. Năm 2016, anh may áo bà ba cho Top 8 Hoa hậu Trái Đất Nam Em trong phần thi trang phục truyền thống. Năm 2017, anh thiết kế cho Hà Thu - thí sinh Việt Nam thi Miss Earth. Anh từng tổ chức các show cá nhân như Dreamland, Muse's Garden, The Princess. Anh còn tham gia nhiều mùa Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam.

Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận Team

