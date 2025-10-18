Váy áo cảm hứng bánh bò, bánh khọt

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, 30 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa thiết kế thời trang Đại học quốc tế Hồng Bàng. Anh từng lọt vào top 5 cuộc thi thiết kế thời trang Project Runway 2014. Năm 2016, anh may áo bà ba cho Top 8 Hoa hậu Trái Đất Nam Em trong phần thi trang phục truyền thống. Năm 2017, anh thiết kế cho Hà Thu - thí sinh Việt Nam thi Miss Earth. Anh từng tổ chức các show cá nhân như Dreamland, Muse's Garden, The Princess. Anh còn tham gia nhiều mùa Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận Team