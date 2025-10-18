Váy áo cảm hứng bánh bò, bánh khọt

Dự án của Nguyễn Minh Công từng lập kỷ lục năm 2021 với nội dung người đầu tiên sáng tạo thời trang từ ẩm thực miền Tây. Lúc đó, nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập mini làm bằng các món ăn dân gian Nam Bộ. Một số thiết kế dừng lại ở bản vẽ. Sau bốn năm, anh biến mô hình thành trang phục trình diễn, đồng thời mở triển lãm cá nhân kỷ niệm 10 năm làm nghề, từ ngày 15/10 đến 15/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.