Vatican điều tra vụ tài khoản Instagram Giáo hoàng 'thích' ảnh người mẫu Brazil

Vatican đang tìm lời giải thích từ mạng xã hội Instagram, sau khi tài khoản chính thức của Giáo hoàng Francis bấm "like" ảnh một người mẫu Brazil hở hang.

Không rõ tài khoản của Giáo hoàng Francis đã bấm "thích" bức ảnh của người mẫu Natalia Garibotto khi nào, nhưng đến ngày 13/11, tên tài khoản "franciscus" vẫn còn hiển thị trên ảnh trước khi biến mất vào ngày hôm sau, theo Catholic News Agency (CNA), hãng thông tấn về Giáo hội Công giáo.

COY Co, công ty quản lý của người mẫu Garibotto, đã chia sẻ lại bức ảnh trên tài khoản Instagram riêng hôm 13/11, cho hay mình "nhận được phước lành chính thức từ Giáo hoàng".

Người mẫu Brazil, với 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram, cũng đùa rằng: "Ít nhất tôi sẽ được lên thiên đường".

Giáo hoàng Francis tại hội nghị giám mục vùng Amazon tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Dẫn các nguồn thân cận với văn phòng báo chí Vatican, CNA cho hay một cuộc điều tra đang diễn ra để xác định xem bức ảnh của Garibotto đã được "like" như thế nào. Có một nhóm nhân viên quản lý các tài khoản mạng xã hội khác nhau của Giáo hoàng Francis.

"Chúng tôi có thể loại trừ rằng nút 'thích' đến từ Giáo hoàng và đã hướng tới Instagram để tìm câu trả lời", một phát ngôn viên của Vatican cho hay.

Giáo hoàng Francis rất được yêu mến trên mạng xã hội, với tài khoản Instagram "franciscus" thu hút 7,4 triệu người theo dõi, nhưng không theo dõi bất kỳ tài khoản nào khác.

Trên Twitter, ông có 18,8 triệu người theo dõi. Năm 2017, ông là lãnh đạo thế giới được yêu thích nhất trên nền tảng này.

Tuy nhiên, Giáo hoàng rất hiếm khi tự soạn nội dung trên mạng xã hội.

"Giáo hoàng không giống như Tổng thống Donald Trump, ông ấy không dùng điện thoại hay máy tính để tweet suốt cả ngày", Robert Mickens, biên tập viên của nhật báo Công giáo La Croix ở Rome, nói.

"Chẳng hạn, ông ấy đọc các tweet, nhưng không like, và rất hiếm khi ông ấy nói muốn đăng tweet gì đó vì sự việc đang diễn ra hoặc vì tình huống khẩn cấp. Do đó, ông ấy sẽ không liên quan gì đến việc này. Đó là do bộ phận truyền thông của Giáo hoàng và ai mà biết được điều đó đã xảy ra như thế nào".

Anh Ngọc (Theo Guardian)