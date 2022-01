Vật liệu đặc biệt ở gậy phát mới của Tiger Woods

Golfer cựu số một thế giới sử dụng driver Stealth Plus với mặt gậy bằng sợi carbon – vật liệu được cho là đột phá trong ngành dụng cụ golf hiện nay.

Woods xài Stealth Plus khi cùng con trai Charlie tranh PNC Championship 36 hố do PGA Tour bảo trợ giữa tháng 12. Khi đó, anh chưa khoẻ hẳn sau tai nạn giao thông suýt mất chân phải hồi tháng 2/2021. Nhưng với gậy mới, Woods dễ dàng phát quanh mốc 300 yard tại giải. Riêng hố 5 vòng đầu, vận tốc bóng của Woods đạt 273 km/h.

"Nó giúp tôi khắc phục việc thiếu khoảng cách cần thiết khi phát kiểu draw. À, cây này phối màu đẹp", Woods nhận xét về gậy phát mới. Nó có nút gạt đổi trọng tâm đầu gậy để tuỳ chỉnh quỹ đạo bóng. Nếu gạt về trước, đường bóng thiên về fade (xuất phát từ bên phải đường mục tiêu sau đó lượn về đích), còn thao tác ngược lại sẽ thiên về draw (ngược với fade).

Tiger Woods dùng gậy TaylorMade khi dự PNC Championship hồi giữa tháng 12. Ảnh: USA Today

Driver đời Stealth gồm ba phiên bản – chuẩn, HD và Plus - ra mắt giới golf Việt Nam ngày 21/1, bên cạnh gậy gỗ và hybrid cùng tên.

TaylorMade mỗi năm đều tung mẫu driver mới. Từ 2016, hãng lần lượt ra mắt sáu thế hệ, gồm loạt M (3-6), SIM và SIM2. Tất cả đều có mặt gậy bằng hợp kim titanium. Nhưng với đời mới nhất – Stealth, hãng sử dụng sợi carbon. Họ nghiên cứu vật liệu này từ năm 2000, khi ngôi sao PGA Tour đương thời Collin Morikawa mới ba tuổi. Morikawa hiện đứng thứ hai thế giới.

Dù muốn ứng dụng công nghệ mới từ lâu, TaylorMade, như các hãng khác vẫn tiếp tục cho ra lò các driver với mặt titanium vì đặc tính nhẹ và dẻo dai đồng thời tối ưu hoá hiệu ứng nảy (spring effect) nhằm giúp bóng bay xa hơn.

Tuy nhiên, USGA và R&A, hai tổ chức quản lý golf thế giới lại giới hạn spring effect. Do đó, họ vẫn loay hoay với titanium. Khi gặp khó về vật liệu, quá trình nâng khoảng cách phát được chuyển sang cải thiện khí động học (thiết kế đầu gậy) và tăng kích cỡ điểm ngọt trên mặt gậy. Riêng đội R&D ở TaylorMade tin mặt titanium đã đến ngưỡng phát triển. Họ chuyển sang sợi carbon.

So với titanium, sợi carbon nhẹ hơn nhiều, nhưng dễ vỡ. Vì thế, nó không phổ biến ở các vật dụng chịu lực. Tuy nhiên, các kỹ sư giải quyết được vấn đề cốt lõi. Họ tạo mặt gậy Stealth gồm 60 lớp sợi carbon, được sắp xếp đặc biệt để tăng sức bền. Và như thế trọng lượng mặt gậy Stealth chỉ 26 gram, nhẹ hơn 40% so với loại titanium cùng cỡ.

Các thử nghiệm cho thấy, mặt gậy driver không truyền xung lực. Hiệu ứng này chỉ do phần còn lại của đầu gậy. Theo cơ chế đó, càng dồn phần giảm độ nặng bề mặt về phần sau đầu gậy sẽ càng thêm lực và quán tính khi tiếp xúc với bóng. Đây là lý do Stealth tăng vận tốc bóng và khoảng cách phát.

Qua robot thử nghiệm, TaylorMade nói vận tốc bóng do Stealth Plus tăng 1,77 km/h so với SIM2. Thông thường, khi vận tốc tăng 1,6 km/h, bóng sẽ bay xa hơn 3-4 yard (1 yard = 0,9 mét). Trong lần thử hồi tháng 7/2021, ngôi sao PGA Tour Sergio Garcia dùng Stealth Plus, đánh xa hơn chín yard so với hồi xài SIM2.

Sợi carbon rất mượt nên chênh lệch độ xoáy bóng giữa điều kiện ẩm ướt và khô rất lớn. Nhằm giải quyết vướng mắc, nhà sản xuất Stealth phủ một lớp polymer mỏng lên mặt gậy, thêm đường kẻ ngang và hệ vân hình lục giác cấp nano. Nhờ vậy, bóng tăng độ bám bề mặt và cả góc phóng.

"Tôi thấy vận tốc bóng tăng hơn trước. Và như thế, khoảng cách phát cũng tăng. Kiểm soát đường bóng cũng tốt hơn. Yếu tố này chắc chắn có lợi trên sân. Tóm lại tôi hài lòng với cây này, về cảm giác đánh lẫn thẩm mỹ", Morikawa nhận xét về Stealth Plus tại Tournament of Champions thuộc PGA Tour cách đây hai tuần. Giải này, Morikawa đứng T5 chung cuộc với điểm -25, với tỷ lệ phát trúng fairway đạt 83,3%.

Morikawa sinh năm 1997, đấu chuyên nghiệp từ tháng 6/2019, đến nay đoạt năm chức vô địch PGA Tour, tính cả hai major. Anh đang đứng thứ hai thế giới.

Theo đại diện hãng, khi Morikawa dùng Stealth Plus, vận tốc bóng dao động trong tầm 280,8-283,2 trong khi với dòng SIM trước đây, chỉ số này khoảng 273,5-276,8 km/h. Khi xài SIM, Morikawa đoạt hai major – PGA Championship 2020 và The Open 2021. Độ xoáy ngược (spin) cả hai thế hệ gậy đều trong khoảng 2.200-2400 vòng/phút.

Ngoài Stealth Plus, nhóm driver đời mới nhất từ hãng gậy trụ sở tại Carlsbad, California còn dòng Stealth và Stealth HD, đều mặt gậy sợi carbon. Trong đó, bóng từ Stealth Plus ít spin nhất, giảm 250 rpm so với mẫu Stealth chuẩn.

Bản HD thích hợp với golfer thường đánh slice (đường bóng hình quả chuối từ trái sang phải, lệch hẳn mục tiêu do bóng xoáy ngang).

Quốc Huy