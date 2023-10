Vật dụng thường bị bỏ qua nhưng hữu ích cho du khách

Hay bị xem thường, nhưng nhiều vật dụng nhỏ, rẻ tiền lại rất hữu ích cho du khách trên đường khám phá thế giới.

Xu hướng bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, cắt giảm chi phí khiến các nhà cung cấp dịch vụ dần cắt bớt nhiều vật dụng cung cấp cho khách. Vì thế bạn hãy mang chúng đi từ nhà để có một chuyến du lịch tiện nghi, thoải mái.

Dép đi trong nhà

Trước đây đa số các khách sạn, nhà nghỉ đều chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà cho khách lưu trú. Tuy nhiên hiện ở nhiều nơi trên thế giới, bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ đôi dép nào trong phòng nghỉ. Sau một ngày dài di chuyển với đôi giày gò bó, bạn thèm cảm giác giải phóng đôi bàn chân để cơ thể được thư giãn. Khi ấy, một đôi dép đi trong nhà chuẩn bị trước sẽ khiến bạn dễ chịu hơn rất nhiều.

Hãy mua loại dép siêu nhẹ, bằng vải hoặc sợi tự nhiên, có thể gấp gọn, và cũng có thể giặt sạch sau khi kết thúc chuyến đi. Chúng được bán phổ biến trên mạng với giá từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng một đôi.

Nên mang theo dép đi trong phòng.

Mắc áo, cặp quần áo

Ai cũng nghĩ khách sạn, nhà nghỉ chắc có sẵn mắc áo nên ít người mang theo, tuy vậy nhiều cơ sở lưu trú lại không cung cấp vật dụng này. Lúc đó du khách sẽ lúng túng không biết treo quần áo ở đâu, nhất là sau khi là quần áo đẹp mùa hè, hoặc khi muốn cất những chiếc áo khoác mùa đông cỡ đại.

Cũng có lúc bạn cần phơi đồ bị ẩm do mắc mưa, mà nếu không có mắc áo và cặp quần áo thì phòng nghỉ của bạn sẽ trở thành "bãi chiến trường". Vậy lần tới khi đi du lịch, hãy để vài cái mắc áo và cặp quần áo trong vali, chúng sẽ rất hữu dụng.

Túi mua hàng, cân và thước dây

Rất nhiều du khách đi chơi với tinh thần giải trí là chính, không định mua sắm gì. Nhưng bất ngờ, bạn gặp những món đồ quá thú vị và muốn mang về làm quà hoặc đơn giản là muốn mua ít hoa quả, đồ ăn để sử dụng trên đường.

Cùng với xu hướng bảo vệ môi trường, nhiều nơi trên thế giới hiện không còn cung cấp túi mua hàng miễn phí nữa, do đó du khách hãy luôn mang theo một vài chiếc túi gấp gọn. Bạn cũng rất nên mang theo cân cầm tay và thước dây nhỏ, trong trường hợp muốn mua vật dụng gì đó to nặng cồng kềnh thì có thể kiểm tra xem chúng phù hợp với tiêu chuẩn hành lý của hãng hàng không, hãng tàu xe mà bạn đã mua vé hay không. Như vậy bạn sẽ hẹn chế được việc phải vứt bớt đồ đạc do quá cân, quá khổ.

Túi đựng đồ vệ sinh

Du khách có kinh nghiệm hẳn đã biết nên tự mang bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm vì nhiều khách sạn hiện nay không cung cấp miễn phí những vật dụng này nữa. Nhưng sắp xếp và bảo quản chúng như thế nào để vừa gọn gàng, không dây bẩn ra vali, lại tránh để quên khi rời khỏi khách sạn?

Túi đựng đồ vệ sinh chính là giải pháp tốt nhất. Loại túi này thường làm từ vải chống thấm, được thiết kế nhiều ngăn, có khóa kéo, đặc biệt là có móc treo tiện lợi. Khi nhận phòng, bạn hãy treo nó vào nhà tắm, mỗi khi sử dụng xong sữa tắm dầu gội thì cất gọn vào trong túi. Khi trả phòng, bạn chỉ việc nhấc túi đựng đồ vệ sinh ra khỏi giá treo và cất vào vali.

Túi đựng đồ vệ sinh.

Áo khoác nhẹ, áo mưa

Trước khi lên đường, thường du khách sẽ xem dự báo để chọn ngày thời tiết tốt. Tuy vậy vẫn có vô số tình huống không lường trước khiến bạn có thể bị nóng quá, lạnh quá, hoặc bị mắc mưa khi đang ngao du. Áo khoác gió loại gấp gọn là bạn đồng hành không thể thiếu của du khách kể cả vào mùa hè, nhất là khi bạn di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, tàu thủy - những phương tiện mà nhiệt độ trong khoang thường khá thấp và không thể tùy ý thay đổi như khi đi ôtô riêng. Ngoài ra bạn cũng nên mang theo áo mưa giấy đề phòng thời tiết xấu. Vật dụng này còn có thể giúp bạn bọc ngoài hành lý ở những nơi dễ ngấm nước.

Đồ sơ cứu

Một số du khách lầm tưởng rằng chỉ khi đi du lịch khám phá kiểu "trèo đèo lội suối" thì mới cần mang đồ sơ cứu. Thực tế thì không ai đoán trước được lúc nào bạn sẽ cần đến chúng, trong mọi bối cảnh không gian và thời gian. Mà ở một vùng đất xa lạ, sẽ không dễ để bạn tìm được ngay hiệu thuốc hoặc hỏi xin đồ sơ cứu từ người dân địa phương.

Hãy luôn mang theo những món cơ bản như bông y tế, băng dán vết thương, một ít thuốc thông dụng như thuốc sát trùng, thuốc nhỏ mắt, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt. Tất cả nên đựng trong túi riêng, không lẫn lộn với các vật dụng khác trong vali để khi cần bạn có thể tìm thấy ngay lập tức.

Trịnh Hằng