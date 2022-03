Vật dụng nhỏ nhưng hữu ích trong hành lý xách tay

Bút viết, đồ lót dự phòng, chai nhựa rỗng... là những thứ bạn nên mang theo khi đi máy bay.

Dưới đây là những thứ mà các chuyên gia du lịch gợi ý nên mang theo trong hành lý xách tay. Chúng hữu ích và giúp hạn chế chi tiêu tại sân bay.

Bút viết

Hiện tại, du khách có thể điền các thông tin trước khi nhập cảnh qua các ứng dụng trên mạng. Nhưng một số nơi vẫn yêu cầu điền vào biểu mẫu bằng giấy. Vì vậy, việc có sẵn một cây bút giúp bạn hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, không phải chờ đợi người khác.

Kinh nghiệm của các vị khách hay bay là thường mang theo hai chiếc bút bi, và cài chúng vào túi bên hông của balo để có thể lấy dễ dàng khi cần. Ảnh: Carry on baggage

Đồ lót dự phòng

Nếu bay chuyến dài, rất có thể bạn sẽ muốn thay đồ sạch sẽ giữa chặng. Vì vậy, việc mang theo đồ lót trong hành lý xách tay rất hữu ích. Quần dự phòng cũng là một gợi ý, đề phòng gặp sự cố trong chuyến đi hoặc hành lý thất lạc. Việc mang theo những món đồ này giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền. Đồ vệ sinh cơ bản như bàn chải, kem đánh răng cũng nằm trong danh sách nên mang theo.

Khăn choàng

Nhiệt độ máy bay thường lạnh và không phải hãng nào cũng cung cấp chăn. Vì vậy, mang theo một chiếc khăn choàng luôn là lựa chọn của nhiều chuyên gia du lịch. Chiếc khăn này có thể gấp gọn, và không chiếm quá nhiều diện tích trong túi để đồ.

Chai nhựa rỗng

Bạn không thể mang theo một chai nước qua khu vực soi chiếu vì lý do an ninh. Nhưng một chai nhựa rỗng lại không phải là vấn đề. Hầu hết sân bay trên thế giới đều có quầy cung cấp nước uống miễn phí lấy từ vòi. Do đó, để tiết kiệm mua nước trong sân bay với giá đắt đỏ, bạn có thể mang chai nhựa này ra hứng nước.

Việc mang theo chai nhựa giúp bạn hứng được nước uống tại sân bay, thay vì bỏ tiền mua chai mới. Ảnh: Traveling Light

Bóng nhựa mềm

Sân bay có thể là nơi nhàm chán đối với trẻ em, và việc mang theo một quả bóng nhựa mềm sẽ là cứu cánh. Bạn có thể đưa cho trẻ con chơi trong thời gian chờ đợi, và giúp chúng tiêu bớt năng lượng để có thể ngồi yên khi lên máy bay. Khi lên máy bay, hãy xì hơi quả bóng, và gấp gọn lại để cất đi.

Một túi nhỏ đựng các thứ lặt vặt

Đó là một chiếc túi có kích thước bằng bàn tay, trong đó đựng tai nghe, nút bịt tai, che mắt, thuốc... Và khi bạn cần những thứ này, bạn có thể lấy chúng một cách dễ dàng.

Mì hộp ăn liền

Nếu kén ăn, hoặc muốn tiết kiệm, việc mang theo đồ ăn nhẹ lên máy bay là một gợi ý. Bạn có thể mang theo một ly mì, và xin tiếp viên nước nóng khi lên máy bay để nấu chín.

Khăn ướt

Khăn có thể giúp bạn lau mặt cho tỉnh táo nếu di chuyển trong các chặng đường dài, hoặc lau sạch tay khi cần thiết trong trường hợp không có khu vực rửa tay.

Anh Minh (Theo Escape)