Varner giữ đỉnh bảng Charles Schwab Challenge

Khởi đầu tệ hại vòng hai hôm 12/6, nhưng golfer Mỹ gốc Phi Harold Varner vẫn kịp lên dẫn đầu bảng điểm sự kiện PGA Tour tại Texas.

Cùng chiếm đỉnh bảng ở điểm -7 với Justin Rose sau vòng mở màn, Varner xuất phát từ hố 10 của sân Colonial và gặp ngay chuyện xấu. Ở hố này, cú phát bóng của golfer 29 tuổi lệch hẳn hướng phải, xuyên qua vạt rừng và đáp lên cây cầu bắc qua con lạch cạn cắt ngang fairway. Anh phải giải thoát bóng và chịu phạt một gậy.

Tiếp đó, cú vung gậy thứ hai của Varner để đưa bóng lên green lại tìm vào hố cát. Sau khi thoát bẫy, anh tốn thêm ba putt - gạt bóng rồi ghi điểm triple bogey. Anh mất tổng cộng bảy gậy mới có thể kết thúc hố nhập cuộc thuộc loại par4 (bốn gậy tiêu chuẩn).

Khởi đầu khó khăn, nhưng Varner vẫn kịp ngược dòng để độc chiếm đỉnh bảng sau vòng hai. Ảnh: AP.

"Sau triple bogey, tôi như đấu tranh vì cuộc đời. Nhưng thậm chí khi vướng điểm ấy, bạn không thể sống trong quá khứ vì nơi đó khó mà học được điều gì", Varner chia sẻ cảm xúc sau khúc dạo đầu khó khăn. Golfer hạng 124 thế giới sau đó đã tự tháo gỡ rắc rối bằng ba birdie và không mất thêm gậy trong sáu hố tiếp theo.

PGA Tour chọn mốc 8h46 sáng mỗi ngày làm phút mặc niệm để tưởng nhớ công dân Mỹ gốc Phi George Floyd. Khi đó, tại hố 16, Varner có cơ hội tiết kiệm một gậy từ vị trí bóng cách miệng hố 0,9 mét. Dù vậy, anh phải dừng tay vì nghe ba tiếng còi hiệu báo 60 giây tĩnh lặng.

"Tôi muốn đưa bóng vào hố để về điểm even par trong vòng đấu. Nhưng thật tuyệt khi PGA Tour có hoạt động như thế", Varner nhận xét.

Rồi Varner toại nguyện với cú putt ghi birdie ở hố 16. Sau bogey ở hố 9, anh ghi thêm 5 birdie và không mất thêm gậy trong suốt nửa chặng sau, rồi chốt vòng bằng bảng điểm 66 gậy. Từ khi PGA Tour ứng dụng hệ thống ShotLink năm 2003 để thống kê kỹ thuật vòng đấu, đây là bảng điểm tốt nhất của một golfer nhập cuộc bằng triple bogey. Với thành tích đó, Varner một mình giữ ngôi đầu bảng ở điểm -11.

Jordan Spieth và Bryson DeChambeau đều đánh 65 gậy, cùng chia sẻ vị trí T2 ở điểm -10 sau 36 hố.

Thành tích tốt nhất vòng thuộc về Rory McIlroy với 63 gậy. Nhờ đó, golfer số một thế giới nhảy 35 bậc, lên nhóm T4 có điểm -9, bên cạnh Colin Morikawa, Xander Schauffele.

Khác với Varner, Justin Rose chỉ tiết kiệm được một gậy trong cả 18 hố. Do đó, anh rơi 6 bậc, xuống nhóm T7 và kém ba gậy so với đỉnh bảng. Nhóm này có mặt Gary Woodland - đương kim vô địch US Open và hạng tư thế giới Justin Thomas.

Im Sungjae đang thuộc nhóm T19 với cách biệt kém sáu gậy so với Varner. Im đang dẫn đầu cuộc đua FedEx Cup với 15 triệu USD cho nhà vô địch. Số ba thế giới Brooks Koepka chưa thể tạo đột phá khi đạt -4 trong nhóm T25.

Việc cắt loại được thực hiện ở điểm -2. Với phong độ kém sau hơn ba tháng gác gậy vì dịch, đã có hai golfer trong top 5 thế giới phải rời cuộc chơi, gồm Jon Rahm và Dustin Johnson. Danh sách dừng bước có nhiều tên tuổi đáng gờm như Phil Mickelson, đương kim vô địch Kevin Na, Sergio Garcia, Rickie Fowler.

Quốc Huy (theo PGA Tour)