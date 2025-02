VAR mắc ít lỗi hơn so với mùa trước ở Ngoại hạng Anh

AnhTheo Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, công vụ video hỗ trợ trọng tài (VAR) mắc 13 lỗi từ đầu mùa, giảm so với con số 20 cùng kỳ mùa trước.

Theo dữ liệu từ Hội đồng sự cố trận đấu của Ngoại hạng Anh, độ chính xác của VAR mùa này đạt 96,4%, tăng so với 95,7% cùng kỳ mùa trước. Tổng cộng, công cụ này đã 70 lần can thiệp trong 239 trận đã đấu, trung bình khoảng một lần can thiệp mỗi 3,41 trận.

De Ligt (thứ hai từ trái sang) tranh bóng với Danny Ings (trái) trong trận Man Utd thua West Ham 1-2 trên sân London, Anh ngày 27/10/2024. Ảnh: Shuttle

Trong số đó, có 4 lần can thiệp không chính xác. Bao gồm: khước từ bàn của Dango Ouattara cho Bournemouth trong trận đấu Newcastle hồi tháng 8; tình huống Christian Norgaard nhận thẻ đỏ trong trận Brentford gặp Everton hồi tháng 11; từ chối bàn của Nikola Milenkovic cho Nottingham Forest trước Southampton vào tháng 1 và xác định Matthijs de Ligt phạm lỗi với Danny Ings, đem đến phạt đền để Jarrod Bowen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của West Ham trước Man Utd. Tình huống này được coi như giọt nước tràn ly, khiến HLV Erik ten Hag bị sa thải sau đó chưa đầy 24 tiếng.

VAR còn mắc 9 sai lầm khác, khi không can thiệp vào những tình huống mà trọng tài chính ra quyết định thiếu chính xác trên sân qua 23 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó nổi bật là thẻ đỏ của Bruno Fernandes ở trận gặp Tottenham hay thẻ đỏ của Myles Lewis-Skelly trước Wolves.

Ngoài việc thừa nhận những sai sót, Ngoại hạng Anh cũng lên phương án cải thiện VAR. Trong đó, giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù tiến gần đến việc áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động. Ban tổ chức kỳ vọng việc này sẽ giảm thời gian xác định việt vị xuống trung bình 31 giây.

Myles Lewis-Skelly (áo đỏ) nhận thẻ đỏ ở trận Arsenal thắng Wolves 1-0 tại vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, ngày 25/1/2025. Ảnh: PA

VAR là viết tắt của cụm từ Video Assistant Referees, có vai trò chính là hỗ trợ việc ra quyết định của các trọng tài chính trên sân cỏ thông qua quá trình phân tích trực tiếp video hình ảnh của các tình huống va chạm, sút phạt, ghi bàn... trên sân. Công nghệ này được áp dụng tại Ngoại hạng Anh từ mùa giải 2018-2019. Quyền quyết định cuối cùng vẫn là trọng tài chính, nhưng thực tế, đa phần nghe theo tư vấn từ tổ VAR.

Sau mùa 2023-2024, Wolves - đội chịu thiệt thòi từ một số quyết định gây tranh cãi của VAR - đề xuất loại bỏ hoàn toàn hệ thống này khỏi Ngoại hạng Anh. Nhưng 19 CLB còn lại tin VAR là công cụ hữu ích giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn nên bỏ phiếu ủng hộ tiếp tục sử dụng mùa này.

Hồng Duy