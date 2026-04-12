VAR giúp Hà Nội FC thoát thẻ đỏ ở V-League

Hà NộiTrung vệ Nguyễn Thành Chung thoát thẻ đỏ nhờ VAR trong trận Hà Nội FC hạ Hà Tĩnh 3-0 ở vòng 18 V-League 2025-2026, tối nay.

Ở phút bù hiệp một, Nguyễn Thành Chung phạm lỗi đẩy sau sát vòng cấm khiến Charles Atshimene lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Ngay lập tức, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp với lỗi ngăn cản cơ hội dẫn đến bàn thắng.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại video, ông Lân xóa thẻ đỏ cho trung vệ Hà Nội FC. Vị trọng tài này xác định, ở tình huống trước đó, bóng chạm tay Joseph Onoja dẫn đến Hà Tĩnh phản công khiến Thành Chung mắc lỗi.

Trọng tài Ngô Duy Lân (phải) xóa thẻ đỏ cho Nguyễn Thành Chung (số 16) sau khi tham khảo VAR, ở trận Hà Nội FC thắng Hà Tĩnh 3-0 thuộc vòng 18 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 12/4/2026. Ảnh: VPF

Việc không mất người giúp Hà Nội FC thêm phần tự tin khi chơi trên sân Hàng Đẫy. Dù chủ nhà thót tim đầu trận với cú sút dội cột trái của Nguyễn Đức Việt. Sau đó, tiền vệ sinh năm 2004 cũng mở màn cho cuộc xô xát ở phút 19. Sau pha tranh chấp với Hai Long, Đức Việt có hành động giật trỏ về sau nhưng không trúng đối phương. Cho rằng đàn em cố tình đánh nguội, Hai Long nổi nóng đẩy vào gáy, còn Phạm Xuân Mạnh túm áo Đức Việt. Sau khi được can ngăn, đôi bên làm hòa.

Đến phút 25, chủ nhà mở tỷ số sau pha phối hợp phạt góc bài bản ở biên phải. Đỗ Hoàng Hên chuyền rồi nhận lại bóng trước khi tạt xoáy đến cột xa cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu đập đất ghi bàn. Pha phối hợp này tương tự tình huống Nguyễn Quang Hải treo bóng cho Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt ở trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0, hôm 26/3.

Sang hiệp hai, Hà Nội kiểm soát thế trận tốt hơn. Các pha đảo cánh rồi đột phá của Đỗ Hoàng và Nguyễn Hai Long khiến đội khách lúng túng.

Tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hoàng Hên (phải) ghi bàn thứ hai trong trận thắng Hà Tĩnh 3-0 ở vòng 18 V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Phút 67, chủ nhà nhân đôi cách biệt sau màn phối hợp như chỗ không người trong vòng cấm đối thủ. Trong tình huống đi bóng sát xuống đáy biên phải, Hai Long vẫn đứng vững khi bị Mạnh Hưng huých vai rồi chuyền cho Daniel Passira. Tiền đạo này nhả tiếp cho Hoàng Hên, để cầu thủ nhập tịch này giả sút lừa thủ môn Thanh Tùng và Viết Triều, trước khi sút vào lưới trống.

Năm phút sau, bộ ba này tiếp tục tạo nên bàn thắng nhưng ở cánh trái. Hên đảo bóng qua trước rồi căng ngang cho Hai Long. Tiền vệ sinh năm 2000 bình tĩnh xử lý trong vòng cấm rồi tạt chân trái tới cột xa cho Passira đánh đầu dễ dàng vào lưới trống.

Chiến thắng giúp Hà Nội có 30 điểm để giữ chắc vị trí thứ 4. Hà Tĩnh vẫn đứng thứ 9 với 20 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 8 điểm.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Vũ Đình Hai, Đỗ Hùng Dũng, Đậu Văn Toàn, Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Văn Quyết, David Fisher

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Vũ Viết Triều, Mạnh Hưng, Bùi Duy Thường, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Đức Việt, Joseph Onoja, Vũ Quang Nam, Charles Atshimene.

Hiếu Lương