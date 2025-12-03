VAR gây phẫn nộ trong trận Newcastle - Tottenham

AnhCác cựu danh thủ Jamie Carragher và Rio Ferdinand cùng chỉ trích việc VAR cho Newcastle hưởng phạt đền trong trận hòa Tottenham 2-2 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Phút 82, khi tỷ số đang là 1-1, VAR yêu cầu trọng tài Thomas Bramall ra màn hình xem lại tình huống Rodrigo Bentancur va chạm với Dan Burn trong một quả phạt góc của Newcastle. Cả hai đều có động tác kéo áo, ngăn cản lẫn nhau trước khi cùng ngã xuống.

Sau khi xem lại tình huống từ nhiều góc, trọng tài cho rằng Bentancur phạm lỗi rõ ràng vì chỉ tập trung vào Burn thay vì quả bóng và cho Newcastle hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Anthony Gordon sút về góc phải nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân St James' Park.

Tình huống Rodrigo Bentancur va chạm với Dan Burn, dẫn đến phạt đền trong trận Newcastle hòa Tottenham 2-2 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 2/12. Ảnh: Reuters

Trên tài khoản chính thức Match Centre, Ngoại hạng Anh giải thích rằng Bentancur có hành vi giữ người ở cột xa và không nhìn bóng, đáp ứng tiêu chí cho một quả phạt đền sau khi VAR can thiệp.

Quyết định này gây nhiều tranh cãi. Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher cho rằng phán quyết này quá nặng. Còn cựu trung vệ Man Utd Rio Ferdinand tuyên bố đây là quyết định đáng hổ thẹn, và cho rằng cả trọng tài VAR lẫn trọng tài chính đều nên cảm thấy xấu hổ.

Thực tế, Bentancur đã vòng tay qua người Burn, nhưng chính trung vệ của Newcastle tiếp tục lao lên, dường như chủ động chèn lên đối thủ nhỏ bé hơn rồi cùng ngã xuống. Vì vậy, trọng tài chính Tom Bramall nhận định không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục, nhưng VAR Paul Tierney đã yêu cầu xem lại tình huống.

Sau trận, hậu vệ Kevin Danso của Tottenham bức xúc, nhất là về sự thiếu nhất quán trong việc xử lý các tình huống kéo ngã trong vòng cấm. "Tuần này, các trọng tài thổi phạt, tuần khác thì không. Điều đó thật khó chịu", anh nói.

HLV Thomas Frank cũng phản đối kịch liệt. "Chưa bao giờ là phạt đền. Mỗi trận có cả chục pha va chạm như vậy. VAR đã sai hoàn toàn", nhà cầm quân người Đan Mạch quả quyết.

Ngược lại, HLV Newcastle Eddie Howe bảo vệ quyết định của trọng tài. Ông nhấn mạnh việc hậu vệ Tottenham không nhìn bóng, chỉ chăm chăm vào Burn. "Thổi phạt đền là hợp lý", nhà cầm quân người Anh cho biết.

Cristian Romero tung người móc bóng ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Tottenham. Ảnh: Shutterstock

Trận này, Newcastle liên tục vượt lên nhờ công hai cầu thủ vào thay người Bruno Guimaraes và Anthony Gordon. Nhưng cả hai lần, Tottenham đều nhanh chóng tìm bàn gỡ nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Cristian Romero. Trung vệ người Argentina băng cắt đánh đầu ở phút 78 rồi lập siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút bù giờ

Khi được hỏi về pha móc bóng ấn định tỷ số hòa, Romero nói: "Tôi tập luyện hàng ngày với Lionel Messi trên đội tuyển và tôi theo dõi anh ấy. Đó là một bàn thắng đẹp".

Với kết quả này, Tottenham và Newcastle tiếp tục cùng đứng nửa dưới với 19 điểm. Ở vòng tiếp theo, Tottenham trở về sân nhà gặp Brentford, còn Newcastle đấu Burnley.

Hồng Duy (theo Givemesport, Sky Sports)