Vào phòng bảo vệ trường tiểu học sử dụng ma tuý

Hải PhòngNgười đàn ông 42 tuổi đến trực thay em trai làm bảo vệ tại trường tiểu học đã rủ bạn mua ma túy về sử dụng.

Ngày 9/11, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – thành phố Hải Phòng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng với Trần Văn Cương (42 tuổi) và Vũ Văn Hiếu (38 tuổi) cùng ở xã Hòa Bình về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, tối 20/9, Cương đến trường tiểu học trực hộ em trai (làm bảo vệ) và rủ Hiếu mua ma túy tổng hợp rồi sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng xác định, chất bột thu giữ là ma túy loại Ketamine, các viên nén màu xanh và đỏ là ma túy loại MDMA (thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của Cương và Huy dương tính với ma túy tổng hợp.

Nhà chức trách xác định, Cương chủ động liên hệ mua ma túy, rủ Hiếu cùng sử dụng và chọn phòng bảo vệ của trường tiểu học làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá đây vụ việc là lời cảnh tỉnh về công tác quản lý, giám sát nhân sự tại các cơ sở giáo dục. Một hành vi lệch chuẩn, đặc biệt là của người có trách nhiệm bảo vệ trường học, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm hại trực tiếp đến hình ảnh môi trường sư phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 khuyến cáo các nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đội ngũ bảo vệ, nhân viên làm việc trong khuôn viên trường học, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương để phòng ngừa, phát hiện kịp thời các biểu hiện sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Tân