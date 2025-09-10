Vào cua nhanh, xe tải xoay như com-pa

Lạng SơnVào cua tốc độ cao, chiếc xe tải xoay tròn một vòng ở khúc cua, hôm 2/9 tại quốc lộ 4A địa phận xã Nà Sầm.

Xe tải xoay như compa ở khúc cua Video: Hoàng Tùng

Tình huống giao thông: Ở khúc cua gấp, chiếc xe tải phóng khá nhanh. Dường như tài xế sau đó phanh gấp nên xe trượt bánh quay một vòng. May mắn lúc này không có xe nào đi ngang qua.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến khúc cua cần giảm tốc độ, bám sát làn đường phần đường của mình, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn trượt. Khi phóng nhanh vào cua, tài xế bất giác đạp phanh sẽ khiến xe mất cân bằng, xảy ra tình trạng quăng đuôi, xoay tròn như tình huống trong video. Nghiêm trọng hơn, xe có thể bị lật văng vào các phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Nguyên Vũ