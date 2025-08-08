Vào cua nhanh, đuôi xe container văng mạnh vào đầu xe khác

Cao BằngVào cua ẩu, phần đuôi của xe container bị rê, văng như trời giáng vào đầu xe đi ở hướng ngược chiều, hôm 4/8 tại đường 208 Thạch An.

Đuôi xe container văng vào đầu xe ở hướng ngược chiều Video: Trần Vũ

Tình huống giao thông: Chiếc xe đầu kéo có phần đuôi container lớn phóng khá nhanh tại khúc cua rồi phanh gấp khiến phần đuôi xe bị văng sang làn đường ngược chiều và xô mạnh vào đầu xe đi đúng chiều. Chưa rõ thiệt hại về người và tài sản sau vụ va chạm.

Kỹ năng lái xe: Đến các khúc cua dốc, lái xe cần giảm tốc độ, nhất là các phương tiện lớn như xe chở container, vốn có phần thân trước và sau có thể chuyển động ngược hướng. Vào cua ẩu, những chiếc xe này khó kiểm soát được tình hình hơn, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, gây nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác.

Nguyên Vũ