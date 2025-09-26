Thái NguyênXe tải ôm cua không giảm tốc độ phần đuôi xe trượt văng hất bay người đi xe máy ở làn đường ngược chiều hôm 24/9 tại đèo Khế.

Vào cua ẩu đuôi xe tải hất bay người đi xe máy Video: Minh Sang

Tình huống giao thông: Trời mưa, đường trơn trượt tầm nhìn hạn chế. Tại khúc cua, chiếc xe tải siêu trường đổ đèo không giảm tốc độ, phần đuôi xe văng ngang sang làn đường ngược chiều, hất bay một người đi xe máy. Tài xế xe gắn camera hành trình cũng phải đánh hết lái sang phải tránh tai nạn, khiến xe lọt xuống rãnh, lật nghiêng. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến khúc cua cần giảm tốc độ, nhất là khi điều kiện thời tiết đường xá không thuận lợi. Với xe tải, xe container có phần đuôi dài nên rất dễ xảy ra tình trạng quăng đuôi, khi đó những phương tiện ngược chiều sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.

Nguyên Vũ