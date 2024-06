Vành đai 4 tạo đà tăng trưởng cho bất động sản Bình Dương

Hạ tầng giao thông, nổi bật là Vành đai 4 sắp triển khai góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo liên kết vùng và đà tăng trưởng cho bất động sản Bình Dương.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tính đến tháng 5 địa phương thu hút gần 4.300 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 40,6 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước về hút vốn từ nước ngoài, sau TP HCM, Hà Nội. Bên cạnh nền kinh tế năng động, Bình Dương còn có lợi thế hạ tầng giao thông hoàn thiện và đang triển khai thêm nhiều dự án trọng điểm khác.

Phát triển hạ tầng giao thông

Một trong những dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược đang được Bình Dương đẩy nhanh tiến độ là Vành đai 4. Dự kiến trong tháng 7, dự án sẽ khởi công, đưa vào khai thác trong quý IV/2026.

Một góc khu công nghiệp VSIP 2 dọc theo đại lộ Dân Chủ và đường Trần Đại Nghĩa, TP Bến Cát. Ảnh: N.Sơn

Đường Vành đai 4 có tổng chiều dài gần 207 km, rộng 6-10 làn xe, tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng, kết nối 5 địa phương gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua Bình Dương dài khoảng 47,4 km, giao với các trục giao thông quan trọng khác như cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Chơn Thành, quốc lộ 13, ĐT 741- Nguyễn Văn Thành, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng. Các tuyến đường này đều đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng để sớm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo đà cho phát triển kinh tế.

Vành đai 4 còn tiếp giáp cảng sông An Tây, quy mô 100 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hợp cùng cảng An Tây và các tuyến cao tốc, đường sắt quy mô lớn như Dĩ An - Lộc Ninh, Bến Thành - Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương, tạo thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực phía Nam. Mạng lưới giao thông này sẽ kết nối các trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc tỉnh Bình Dương đến các cảng biển lớn như Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, Hiệp Phước, Long An và sân bay quốc tế Long Thành.

Đường Vành đai 4 còn được đầu tư hai tuyến đường nhánh kết nối trực tiếp đường Lê Lợi và Tạo Lực 2. Trong đó, đường Lê Lợi kết nối từ trung tâm thành phố mới Bình Dương đến đường Trần Đại Nghĩa (thành phố Bến Cát) được quy hoạch là trục thương mại - dịch vụ. Trong tương lai, khu vực này được dự báo trở nên sôi động, thu hút nhiều dự án nhà ở, dân cư nhờ sức bật từ hạ tầng giao thông.

Cú huých cho bất động sản

Đường Vành đai 4 và các tuyến giao thông lớn giúp thúc đẩy kinh tế, thu hút người lao động đồng thời mở ra tiềm năng cho thị trường bất động sản.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), quý 1/2024 thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực khi mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán đều tăng trưởng trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong đó, Bến Cát, Bình Dương được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển do vừa được công nhận thành phố từ 1/5. Nhiều dự án giao thông lớn nói trên cũng đi qua địa phương này.

Một dãy nhà phố Richland Residence đã hoàn thiện ngay trung tâm TP Bến Cát. Ảnh: N.Sơn

Thời gian qua, Bình Dương có nhiều dự án mới ra mắt, mở bán, góp phần tạo sự sôi động cho thị trường. Theo DKRA Việt Nam, trong tháng 5/2024, nguồn cung mới phân khúc đất nền tập trung chủ yếu tại thành phố Bến Cát và khu vực lân cận với tỷ trọng chiếm đến 95%. Điểm chung của các dự án này là được chủ đầu tư tung nhiều chính sách ưu đãi. Sức hút lớn nhất đang thuộc về những dự án nằm gần các trục đường lớn, dân cư sầm uất hay gần các khu công nghiệp lớn.

Đơn cử như dự án Richland Residence do Kim Oanh Group phát triển đang nhận được nhiều sự quan tâm. Dự án nằm gần các tuyến đường huyết mạch như Vành đai 4, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Chơn Thành, ĐT 741 - Nguyễn Văn Thành, Lê Lợi nối dài, Trần Đại Nghĩa, Dân Chủ... Đây cũng là các tuyến đường đông dân cư và các hoạt động sản xuất, kinh doanh sầm uất. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng việc nằm gần các tuyến giao thông lớn giúp dự án thu hút đông người về sinh sống, đi kèm tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Khu vui chơi trẻ em kết hợp công viên tại Richland Residence. Ảnh: N.Sơn

Hiện dân số Bến Cát đạt khoảng 364.000 người. Dự kiến giai đoạn 2031-2040, thành phố sẽ hút khoảng 900.000 dân, chủ yếu là người lao động tại các khu công nghiệp. Nhờ đó, ngoài lợi thế từ hạ tầng, các dự án tại Bến Cát còn có thể khai thác kinh doanh hoặc cho thuê nhờ dân số tăng nhanh.

TP Bến Cát đang có 8 khu công nghiệp hoạt động như VSIP 2 mở rộng, Mỹ Phước 3... với khoảng 200.000 lao động. Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2040, thành phố này sẽ là trung tâm đô thị - công nghiệp - logistics và là đầu mối giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Dương, khu vực phía Nam. Lợi thế này giúp thị trường Bến Cát thu hút nhiều nhà đầu tư và cả người mua ở thực.

Hoài Phương